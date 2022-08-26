瘋搶防疫保單 產險業前7月網路投保件數257.34萬件、年增5成

為搶買防疫險、疫苗險，推升產險業網路投保業績，金管會公布今 (2022) 年前 7 月產險業網路投保件數達 257.34 萬件、簽單保費新台幣 20.77 億元，比去年同期皆增逾 5 成。

據金管會統計，前 7 月保險業網路投保件數達 273.47 萬件，較去年同期增加 98.9 萬件、年增率 57%，其中，壽險業共 16.13 萬件，年增 1.5 倍，產險業更衝高到 257.34 萬件，年增 53%。

保險局副局長林志憲指出，壽險業網路投保件數成長，主因疫後旅遊復甦，國人對旅平險投保需求增加所致，產險業則因防疫保單、疫苗險熱賣所推升。

至於熱賣險種，前 7 月壽險業網路投保保費收入前三大險種，依序為利變型年金保險 1.93 億元、旅平險 0.17 億元、定期壽險 0.12 億元。利變型年金雖然穩坐壽險業網路投保業績冠軍，不過保費收入相比去年同期衰退 23％。

產險業網路投保保費收入前三大險種依序為：汽車險 7.19 億元、法定傳染病相關保險 6.62 億元、機車險 5.97 億元。

金管會同步公布產、壽險業網路投保業績前 3 大業者，壽險業由中國人壽奪下龍頭，其次為富邦人壽及台灣人壽；產險業由新安東京海上產險拿下冠軍寶座，第二名及第三名依序為富邦產險及明台產險。