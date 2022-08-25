電金傳百花齊放 台股量縮漲130點收15200點 收復月季線

美股周三 (24 日) 收紅，台股歷經連 3 日回檔，今 (25) 日在電金、傳產權值股百花齊放下，強勢反彈，新台幣也重回升值，緩解資金匯出壓力，中小型股活蹦亂跳，個股資金輪動快速，指數開高走高，終場上漲 130.85 點，收在 15200.04 點，成交值 1690.87 億元，呈現量縮上漲格局，接連收復月線與季線。

櫃買指數開高走高，終場上漲 2.7 點，收 197.49 點，創近 9 周新高，成交值 830.3 億元。上市櫃成交值合計 2521.17 億元。

觀察電子權值股表現，台積電小漲近 1%，收 508 元，聯發科也小漲 0.45%，鴻海震盪收平盤。矽力 - KY 大漲 3%，大立光、南電強漲 2%，瑞昱、南亞科、聯電漲幅都超過 1%。

網通族群持續火熱，台林叩關漲停價，訊舟、智邦大漲逾半根停板，仲琦、岳豐、百一表現也不俗。工業電腦族群也再獲資金青睞，凌華、威強電、欣技同步勁揚逾 4%，立端、廣積、研華漲幅也逾 2%。

電動車概念股延續漲勢，其中世德、公準強攻漲停，健和興大漲半根停板，胡連、高力、裕日車、欣銓、尚化、和泰車、聚和、新唐、同致漲幅都超過 3%。

金融股一掃近期低迷走勢，包括永豐金、華南金、兆豐金、第一金、合庫金、中信金等多檔個股，漲幅都超過 1%。