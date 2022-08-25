MicroLED概念多頭不買單 錼創蜜月行情失靈摜破發行價

MicroLED 新兵錼創 (6854-TW) 18 日風光掛牌後，僅享受了 3 天的蜜月行情，股價就連續回檔修正 3 個交易日，今 (25) 日更是跌停作收，終場收 104 元，直接摜破發行價 105 元，近三日則跌掉 27.97%，投資市場對 LED 概念股與利多題材，顯然仍不買單。

錼創股價走弱，主要還是受到 MicroLED 良率不佳干擾，導致蜜月行情短暫；近期南韓媒體 BusinessKorea 報導指出，三星電子去年推出搭載顯示技術 MicroLED 的大尺寸電視，如今仍有良率問題，報導更指出，不只是 110 吋 MicroLED 電視良率不佳，許多 MicroLED 電視也紛紛傳出災情，展間、商店陳列的產品都出現瑕疵。

錼創也是首家創新板掛牌股，由於創新板投資人有條件限制，除了投資基金與創投，一般投資人要求須有兩年以上投資經驗，且得附 500 萬元以上財力證明，或近兩年平均所得 150 萬元，造成能參與的人數相對較少。

法人更直言，LED 市況不佳、MicroLED 發展仍在初期階段，未來成長性仍是問號，才是造成錼創蜜月行情短暫的原因。

富采 (3714-TW) 旗下晶電也是錼創大股東之一，持股比例約 2 成，為錼創提供長晶、線路設計等等上游製程。富采也對 MicroLED 技術寄予厚望，旗下晶成第二季開始陸續新案開案，目前 MicroLED 營收已追上 VCSEL 業務，比重達 3 成，與 VCSEL 業務相當。

相比新技術 MicroLED 仍在成長初期，較為成熟的 LED 產業市況較保守，產業正面臨旺季不旺的壓力。富采指出，LED 市場需求放緩，第三季營收將高個位數季減，稼動率也下降。