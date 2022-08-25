盛達儲能120MW大單在手 明年營收可望改寫新高

在政府政策帶動下，儲能需求商機進入爆發成長期，盛達 (3027-TW) 挾著獨家代理韓國儲能設備大廠優勢，公司指出，目前在手訂單爆棚高達 120MW，下半年起儲能工程陸續運營挹注營收，法人估盛達今年營收將雙位數成長，明年更進一步大幅躍增，可望改寫 2011 年的新高紀錄。

台電目標預定 2025 年建置 1000 MW 儲能電池快速輔助服務 (AFC)，以目前國內獲得許可規模來看，仍有超過 500 MW 建置需求，此服務將運用儲能電池系統同時執行調頻及電能移轉服務，提升系統調度彈性，確保再生能源穩定供應。

盛達看準儲能商機，超前部署加入案場建置，為國內開發商提供設備、案場建置服務，由於盛達獨家代理太陽能大廠 SolarEdge 子公司 KoKam 的儲能設備，同時具備提供監控、營運與系統整合一系列解決方案能力，在建置案場上有優勢，也是唯一一家同步跨足設備、案場的台廠。

盛達指出，目前案場建置訂單強勁，在手訂單達 120 MW，其中 50MW 已開案陸續進行土建工程，預計下半年至明年第一季前完工，其餘 70MW 則將在明、後年完工，盛達將陸續認列營收。

盛達今年前 7 月營收達 5.7 億元，皆未認列任何儲能系統相關營收，隨著下半年儲能案場開始貢獻，下半年開始至明年，營收將進入爆炸成長期。

現階段，國內儲能開發商布局中，三地集團已取得 245 MW 建置許可，首座 5 MW 儲能案場在 7 月啟用；森威能源規劃建置 100MW，今年也完工 7MW 儲能系統場；雲豹能源則將在年底開始動工 100MW 儲能案場，未來都將陸續併入 AFC 平台。

這些國內開發商，除了部分業者採用自行開發的設備建置案場，也會找上台達電 (2308-TW)、盛達等設備商協助建置。據了解，目前台電 AFC 平台中，有 3-4 成儲能設備是由特斯拉 (TSLA-US) 等外商業者提供，其餘是台達電與盛達等台廠分食。

另外，盛達自家案場開發，去年打進台電 AFC 平台供應鏈，率先供應龍德廠 2.3MW，另外 2.3MW 頭城新案場本周也通過通訊測試，待能力測試通過後即可上線，2.5MW 利澤新廠也將在本季加入，今年共有 7.5 MW 投入，另外盛達也在嘉義建置 3MW 儲能案廠，明年第一季將投入調頻備轉；盛達指出，這些都是示範案場，將有助未來接獲更多開發商的案場建置訂單。

盛達業務主要分為電源、通訊與再生能源三大類，電源 12.4%、通訊 50.8%、再生能源 (逆變器、儲能) 36.8%，由於船期、缺料等因素。

盛達子公司盛齊綠能過去再生能源業務主要為太陽能逆變器銷售，近年與 SolarEdge 南韓子公司 KoKam 深化合作擴展儲能業務，公司儲能業務涵蓋儲能案廠建置、維運、監控系統整合，以及台電 AFC 平台投標與代操等服務。