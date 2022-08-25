〈台經院看景氣〉7月營業氣候二升一降 製造業創26個月來新低

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 7 月營業氣候測驗點調查，製造業為 87.91 點，較上月下滑 1.09 點，不僅連 7 減，也創 2020 年 6 月以來新低，而服務業和營建業分別來到 96.41 點、96.74 點，較上月分別上揚 2.55 點、3.84 點，同步結束先前連續數月下滑態勢，轉為上揚。

台經院指出，製造業廠商認為當 (7) 月景氣「好」比率為 16.8%，月減 3.7 個百分點，認為「壞」的比率則為 43.8%，月增 1.1 個百分點，其中，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業和電子機械業廠商，明顯看壞當月。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法上，看好者略較上月增加 1.6 個百分點至 20.1%，看壞者則增加 3.0 個百分點至 39.4%。

台經院說明，此反映終端市場需求疲軟，部分以消費性應用為主的電子廠商產能利用率下滑。

而在服務業調查上，由於本土疫情趨緩，又適逢暑假旺季來臨、國旅補助方案正式上路，餐旅業明顯看好當月景氣表現，有超過 70% 以上的零售業、批發業和證券業者看好，反觀保險業、運輸倉儲業者看壞當月景氣比例較高。

對於未來半年，服務業中以批發業和運輸倉儲業較看壞，而證券業、保險業和零售業看好比例明顯高於看壞。