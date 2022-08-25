〈台股盤後〉權值回神強彈130點 量能未同步跟進寫近22個月低點

台股今 (25) 日在電金傳權值同步回神下，收漲 130.85 點或 0.87%，來到 15200.04 點，一舉收復季線、月線，不過，成交量能仍持續縮減，僅 1691 億元，不僅再創今年以來低點，更是自 2020 年 11 月以來，近 22 個月新低。

觀察今日電子權值，台積電 (2330-TW) 今日上漲 5 元或 1%，收 508 元、鴻海收平盤，聯發科、台達電小漲，聯電漲逾 1%，其他強勢電子股還包括智邦漲逾半根，聯詠、旭隼漲 3% 以上，矽力 *-KY、祥碩、華邦電、力積電、大立光、南電、AES-KY、研華等也有 2% 以上的漲幅。

傳產族群也多有表態，台塑四寶、貨櫃三雄走揚，遠東新、儒鴻漲幅在 1-2% 之間，中鋼也同步收漲；金融股方面，則以兆豐金、中信金、合庫金、第一金等表現相對較強。

而近日強勢的生技族群，今日漲跌互見，合一攻勢延續，上漲 7%，股價續創波段高，寶齡富錦漲 4%，藥華藥、杏國、喬山等漲 3%，但永昕、泰福 - KY 跌 4-5%，晉弘、益得等也都漲多拉回。

強勢個股及族群方面，中視拉出第 5 根漲停、電動車概念股中的世德、公準也亮燈收漲停，台半漲 6%，車用連接器相關的健和興、胡連同步大漲，聚和、同致漲幅都均超過 3%。