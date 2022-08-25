國銀在柬埔寨上半年獲利19.7億元 創同期新高

柬埔寨近日彷彿成為東南亞「詐騙天堂」或「人蛇集團大本營」的代名詞，不過本國銀行柬埔寨據點獲利卻繳出亮眼成績單，受惠台商使用金融服務熱絡、利息收入進補，國銀在柬埔寨今 (2022) 年上半年獲利達新台幣 19.7 億元，更創同期新高。

近期柬埔寨治安引起國際矚目，不過在金融業海外布局上，可見國銀今年前 6 月柬埔寨據點獲利達 19.7 億元，創同期新高，相比去年同期增加 4.23%，為國銀海外據點獲利貢獻第 5 大國家，儼然成為國銀海外獲利小金雞。

金管會銀行局副局長童政彰表示，目前本國銀行在柬埔寨的據點，包括：國泰世華銀行、玉山銀行的 2 家子行，兆豐銀行、合庫銀行及第一銀行均在當地設有分行，上海商業銀行則設有代表人辦事處，總計本國銀行在柬埔寨設立子行、分行及支行共計 54 處。

若拉長時間來看，觀察國銀在柬埔寨的近五年表現，獲利從 2018 年的 20.6 億元、2019 年的 27.3 億元、一路攀升至 2020 年的 35.9 億元，只有 2021 年略為下滑至 31.8 億元，但今年上半年再度繳出亮眼成績。

童政彰指出，國銀在柬埔寨獲利之所以亮眼，主因國銀在當地對台商提供相關金融服務，獲利來源為利息收入拉抬所致。

若看整體國銀海外布局現況，統計至今年 6 月底止，本國銀行在海外分支機構總計 635 處，相比去年同期大增 108 處，主因是中信銀行今年併購泰國 LH 銀行，挹注海外分支機構家數大增近 100 處。

童政彰表示，金管會透過 3 大面向鼓勵銀行進行海外布局，第一，持續強化和各國監理機關合作，透過 MOU 及雙邊會議等加強監理資訊交流；第二，透過銀行公會充實金融業海外經營過程必要資料庫，提供銀行進行完整評估；第三，透過法規鬆綁及金融研訓院等周邊單位培訓國際金融專業人才，提供金融業到海外布局的助力。