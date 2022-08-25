輝達看淡PC遊戲顯卡市況、價格續走跌 台廠營運有壓

繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US) 公布最新財報，受大環境景氣不佳衝擊遊戲部門疲弱，第二季財報、第三季財測均低於市場預期，並示警個人電腦 (PC)、遊戲顯卡市況低迷，將與通路夥伴一同調整價格，觀察 8 月顯卡平均價格仍持續走跌，將不利台板卡廠下半年營運表現。

顯卡市場主要由輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 兩大晶片廠分食，台灣協力廠則包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、麗臺 (2465-TW) 及承啟 (2425-TW) 等，去年大啖疫情宅商機爆發，但隨著需求走疲，價格紅利也逐步消失。

輝達第二季遊戲部門營收年減幅高達 33%，輝達解釋，因 OEM 合作夥伴削減庫存水位，以符合當前需求水準，並為新一代產品準備，並預期本季遊戲和專業視覺化營收將繼續下滑，不過資料中心、車用業務可望抵銷部分降幅。

輝達進一步指出，個人電腦、遊戲顯卡事業受全球經濟逆風衝擊，導致客戶銷售放緩，更透露將與通路夥伴一同調整價格，以應對市況，反映下半年顯卡價格持續有壓。

從價格走勢觀察，8 月輝達、超微顯卡價格持續走弱，平均跌幅落在 6%，其中，高階產品持續降價，較建議零售價 (MSRP) 折價擴大，凸顯通路端希望透過降價促銷、去化庫存。

觀察顯卡廠第二季財報表現，庫存水準普遍升高，其中，二線板卡廠映泰、麗臺、撼訊單季均轉虧，業者也坦言，因先前超額下單，導致現階段各廠庫存水準都偏高，加上終端消費疲軟，各家廠商都在砍價，對下半年整體營運相對保守看待，並直言今年營運一定不會比去年好。