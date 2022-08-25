拜登宣布學貸減免計畫 批評者憂加劇美國通膨

美國總統拜登周三 (24 日) 拍板學貸減免計畫，為大多數學貸族減免 1 萬美元，以幫助「被難以負擔債務拖垮的世代」。此舉有助吸引年輕及進步派選民在 11 月期中選舉支持民主黨，但可能加劇火熱的通膨。

新措施免除的聯邦學生貸款每人 1 萬美元，對象為年收入低於 12.5 萬美元的個人、或年收入 25 萬美元的家庭。若為靠聯邦佩爾助學金 (Pell Grants) 上大學的借款人，每人免除額度提高至 2 萬美元。

拜登在白宮表示，這些措施旨在幫助在疫情期間打擊格外嚴重的勞工和中產階級，並承諾不會有任何高所得家庭受益。

拜登說：「負擔過於沉重，導致即使人們已經從大學畢業，或許仍無法過上大學學歷所能提供的中產階級生活。我曾經承諾將為他們減免學貸，而我在今天履行了這項承諾。」

學者憂心，學貸減免計畫可能升高美國對抗通膨的壓力。 (圖: AFP)

拜登還宣布，原定 8 月底到期的凍結學貸還款措施期限「最後一次」延長，至 12 月 31 日，並允許大學肄業借款人每月還款金額不超過月薪的 5%，低於目前的 10%。其餘細節待敲定。

最新舉措有助吸引吸引年輕及進步派選民，幫助民主黨 11 月期中選舉的選情。

但包括民主黨官員在內的一些經濟學家擔憂，減免學貸加上暫停還款，可能加劇美國對抗通膨的壓力。大多數共和黨人反對減免學貸，認為這是不公平的政策，幫助較高所得族群，更有人質疑聯邦政府是否有減免學貸的權限。

白宮內政顧問 Susan Rice 說，減免學貸計畫未訂出明確數字，總金額要視申請人數而定。一名白宮官員預估，最新舉措可望嘉惠多達 4300 萬名學貸族，完全取消約 2000 萬人的債務。

美國大學學費高於大多數富裕國家，統計顯示，美國消費者共背負 1.75 兆美元學貸。

美國學貸規模，資料統計至 2022 年 8 月 5 日，數字未經通膨調整。資料來源: FRED、CNBC

白宮新聞發言人 Karine Jean-Pierre 表示，總統減免學貸有法源依據，例如針對疫情等國家緊急事件的法條。

減免措施宣布後，金融科技業者 SoFi(SOFI-US) 股價收高 4.5%，因其客戶的信用品質有望改善。