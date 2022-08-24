Fed官員：央行顯然必須繼續收緊政策 直到通膨回落

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二 (23 日) 表示，他最大的擔憂是聯準會 (Fed) 錯誤解讀價格壓力的程度和持續時間，這恐將導致更激進的升息行動，目前來看，Fed 顯然需要繼續收緊貨幣政策，直到通膨自高點回落。

他說：「我心中最大的恐懼是，如果我們錯了，市場也錯了，通膨比我們意識到的還要高出很多，央行將不得不採取更積極手段，而且可能會持續更長一段時間，才能使通膨回落。」

卡什卡里認為，在通膨率為 4% 的情況下，Fed 才有能力放慢升息步伐，確保美國經濟不會因過度升息而陷入低迷，但目前來說，Fed 顯然必須繼續收緊政策。卡什卡里今年沒有決策投票權。

目前聯邦基金利率區間為 2.25-2.50%。卡什卡里預期，Fed 明年底前還會將利率再提高 2 個百分點。疫情爆發前，卡什卡里一直是 Fed 官員當中最勇於發言的鴿派，如今卻一反過往立場，搖身一變成為最鷹派的官員之一。

本月稍早，美國公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.5%，雖較前月降溫且低於市場預期，但仍處在 40 年高點附近。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在本周的傑克森霍爾央行年會上發表談話，他的發言有望重設金融市場對未來利率路徑的預期。