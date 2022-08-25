〈紐約匯市〉鮑爾全球央行年會演說前夕 DXY近持平 澳紐幣下跌

美元指數周三 (24 日) 近乎持平，仍維持在 20 年高點附近，投資人正在等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五 (26 日) 在全球央行年會上的發言，從中尋找 Fed 升息路徑的最新線索。對風險較敏感的澳幣、紐元走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.02%，報 108.65。

考量到 7 月通膨年增率仍維持在 8.5%，遠高於 Fed 設立的 2% 目標，投資人已降低對央行放慢升息腳步的預期。

聯邦基金期貨交易員預估，Fed 下月會議再度升息 3 碼的機率為 61%，升息 2 碼的機率為 3.9%。

Bannockburn 全球外匯首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「雖然市場可能在通膨和衰退之間來回擺盪，但央行卻沒有，他們 (指央行) 的注意力似乎完全集中在通膨上面。」

Chandler 說：「市場已習慣將 Fed 解讀為鴿派，我們在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的會議紀要當中察覺到這點。」他認為，若鮑爾在本次談話中表達對緊縮政策的擔憂，美元可能回吐部分漲幅。

經濟數據方面，美國 7 月資本財新訂單增速較前月放緩，顯示在 Q2 萎縮之後，企業設備支出仍難以反彈。

歐元兌美元走勢震盪，截稿前微跌 0.05% 至 0.9963 美元，幾乎持平。歐洲基準荷蘭 TTF 天然氣期貨合約價周三再度走高，能源危機仍使歐元區籠罩在增長放緩的擔憂情緒中。

DNB 市場外匯分析師 Ingvild Borgen Gjerd 稱，天然氣價格大幅上升以及對未來的不確定性，目前仍將繼續拖累歐元。

對全球經濟增長放緩的焦慮，令澳幣、紐元等周期性貨幣承受下行壓力，澳幣兌美元下跌 0.3% 至 0.6906 美元，紐元兌美元下跌 0.45% 至 0.6185 美元。

英鎊兌美元下跌 0.3% 至 1.1797 美元，美元兌日元上漲 0.25%，至 137.04 日元。

截至台灣時間周四 (25 日) 近 6:00 價格：