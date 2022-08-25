〈紐約匯市〉鮑爾全球央行年會演說前夕 DXY近持平 澳紐幣下跌

〈紐約匯市〉鮑爾全球央行年會演說前夕 DXY持平 澳紐幣下跌 (圖：AFP)
〈紐約匯市〉鮑爾全球央行年會演說前夕 DXY持平 澳紐幣下跌 (圖：AFP)

美元指數周三 (24 日) 近乎持平，仍維持在 20 年高點附近，投資人正在等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五 (26 日) 在全球央行年會上的發言，從中尋找 Fed 升息路徑的最新線索。對風險較敏感的澳幣紐元走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.02%，報 108.65。

考量到 7 月通膨年增率仍維持在 8.5%，遠高於 Fed 設立的 2% 目標，投資人已降低對央行放慢升息腳步的預期。

聯邦基金期貨交易員預估，Fed 下月會議再度升息 3 碼的機率為 61%，升息 2 碼的機率為 3.9%。

Bannockburn 全球外匯首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「雖然市場可能在通膨和衰退之間來回擺盪，但央行卻沒有，他們 (指央行) 的注意力似乎完全集中在通膨上面。」

Chandler 說：「市場已習慣將 Fed 解讀為鴿派，我們在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的會議紀要當中察覺到這點。」他認為，若鮑爾在本次談話中表達對緊縮政策的擔憂，美元可能回吐部分漲幅。

經濟數據方面，美國 7 月資本財新訂單增速較前月放緩，顯示在 Q2 萎縮之後，企業設備支出仍難以反彈。

歐元兌美元走勢震盪，截稿前微跌 0.05% 至 0.9963 美元，幾乎持平。歐洲基準荷蘭 TTF 天然氣期貨合約價周三再度走高，能源危機仍使歐元區籠罩在增長放緩的擔憂情緒中。

DNB 市場外匯分析師 Ingvild Borgen Gjerd 稱，天然氣價格大幅上升以及對未來的不確定性，目前仍將繼續拖累歐元

對全球經濟增長放緩的焦慮，令澳幣紐元等周期性貨幣承受下行壓力，澳幣兌美元下跌 0.3% 至 0.6906 美元，紐元兌美元下跌 0.45% 至 0.6185 美元。

英鎊兌美元下跌 0.3% 至 1.1797 美元，美元兌日元上漲 0.25%，至 137.04 日元

截至台灣時間周四 (25 日) 近 6:00 價格：

  • 美元指數報 108.6417。+0.1047%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 0.9969 美元。+0.0100%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.1796 美元。-0.2958%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6908 元。-0.2743%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2967 加幣。+0.0849%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 137.08 日元。+0.2633%

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