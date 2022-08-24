6426統新、4977眾達大漲，5258虹堡漲停過高！接下來?

美國 10 年期公債殖利率再創下 7 月 21 日以來新高。VIX 指數持續反彈，美股回檔修正。大家都再等，聯準會主席鮑爾周五傑克森霍爾全球央行年會的談話，所以行情整體出現量縮整理，但也正因為散戶不敢買，讓籌碼更為集中，要拉很好拉！

今日周選擇權結算，面臨 15000 點保衛戰，加權日 KD 死亡交叉，本來就要回，在成交量無法有效放大下，就是個股表現。OTC 指數穩在盤上，比加權強勢，著重在生技及中小型個股，而台幣貶指數跌，權值股: 貨櫃航運又壓回！車用: 台半 (5258-TW)、智伸科(5258-TW) 跌同致 (5258-TW)、華新(5258-TW) 漲，而工業電腦錯過虹堡 (5258-TW) 的人可留意誰?【東森財經台 57 台聯線: 貨櫃航運、車用、工業電腦操作?】 https://youtu.be/2ascMBfu370

加權要再次上攻，前波主流就必須要加把勁！除此之外【股王】信驊 (5274-TW) 帶來的效應為何? 所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看: https://youtu.be/olaoBYKs7Ug

基本面好的族群

▲工業電腦族群衝刺業績

#虹堡 (5258-TW) 尾盤攻上漲停，股價過前波高點，有效站穩大量區，上半年賺 3.24 元高於去年一整年賺 2.51 元。同樣獲利亮眼的 #振樺電 (8114-TW) 今股價平前波高點，從月線角度看，成交量逐月放大，量能早已越過前波高點 209 元，量比價先行下，有震盪回檔可留意，上半年賺 6.13 元逼近去年一整年賺 6.21 元。# 廣積 (8050-TW) 從月線角度看，股價反覆打底，上個月帶量突破頸線位置，有望持續上攻，上半年賺 3.75 元高於去年一整年賺 2.69 元。

▲全球 5G 垂直應用商機 2030 年估逾 7 千億元

國發會主委龔明鑫表示全球 5G 商機非常龐大，根據相關估計，看起來到 2030 年全球 5G 垂直應用領域的商機應該會達到 7 千～8 千億美元，商機龐大。

#眾達 - KY(4977-TW) 投信進場，股價今帶量創波段高。

◆7 月營收 2.70 億元，年增 36.12%，上半年 EPS 1.24 元。

◆400G 收發模組第一季已與客戶進行測試，預計第三季將開始出貨，下半年放量，32G 料況緩解後有望提高出貨量，100G 需求則維持穩定。

#波若威 (3163-TW) 股價穩在盤上，比大盤強勢。

◆第二季營收續揚，達 9.63 億元，季增 35.83%，EPS 2 元超越去年全年的 1.09 元。改寫 2012 年單季新高紀錄，上半年 EPS 2.61，為歷年同期新高。

◆配合客戶 800G 收發器的先期 2x400G 光纖套件已經送樣驗證，預計在今年下半年可以進入量產。

◆在數據中心 400G/800G 光纖套件產品部分，以矽光子平台突出群雄，目前此產品群的客戶以北美為大宗，客戶端的需求強勁，在資料中心題材中也有一定程度的表現。

◆在光纖市場需求湧現，美國基礎建設推動加持下，預估今年營收有望較去年成長 2 成。

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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》