力致明年非筆電散熱應用推新品 營收比重拚突破1成

散熱風扇廠力致 (3483-TW) 今 (24) 日參加櫃買中心業績發表會，總經理連春源表示，公司積極擴展非筆電應用，預期車載、伺服器、智慧型手機、網通等產品，明年都會有新產品推出，有助非筆電營收比重從目前的 10% 進一步往上提升。

車載散熱方面，力致已成為全球車用散熱模組廠的合格供應商，客戶涵蓋歐洲、美國、日本，除了既有機種持續交貨外，預計明年第一季會與客戶推出新機種。

連春源指出，車載風扇穩定量產後，將擴大應用範圍，從影音系統擴增至無線充電、AR HUD、智慧駕駛艙等新應用，預期明年營收貢獻會出現一定幅度的成長，此外，也會轉進 2U/4U Server、充電樁等領域。

連春源強調，隨著高瓦數產品越來越多，公司透過先進冷卻聯合實驗室，開發浸沒式散熱系統，並與 Intel 合作發展液冷系統，此系統可解決 4-200kw，預計 2024 年會有初步成果。

智慧手機部分，力致主要是提供超薄均溫板 (TGP)，連春源說，雖然現在手機市場需求疲軟，第三季仍處於客戶庫存消化階段，不過預期第四季拉貨力道會逐漸增溫，另外也與摺疊機客戶合作，預計明年下半年有所斬獲。

伺服器應用包含散熱模組與風扇，已經從品牌廠取得合格供應商資格，目前相關產品正在驗證中，預計明年下半年會完成。網通相關散熱應用中，部分機種已經完成認證，並從 7 月開始出貨，新機種明年第一季亮相。