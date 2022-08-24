〈2022自動化展〉東元聚焦低碳三大方案 已與國內外傳產、半導體廠接洽

2022 台北國際自動化大展今 (24) 日開幕，東元 (1504-TW) 以打造低碳智慧未來工廠為主軸，聚焦低碳工業、智慧工廠及碳資產管理三大解決方案，機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，解決方案已獲台灣紡織、造紙、石化等企業採用，並與新加坡、馬來西亞等半導體大廠接洽，預計第四季開始有顯著營收貢獻。

董事長邱純枝指出，降低耗能是目前產業界最迫切的需求，東元的核心技術不但協助產業界提升能效、降低耗電，更以可視化的碳資產管理，提供快速導入、低技術門檻的工廠自動化升級方案。

東元去年開始就針對不同產業需求，提出低碳工業解決方案，研發多款符合國際能效標準的高效率馬達，目前國內鋼鐵業、石化業、電子產業、造紙及紡纖纖維業者，對相關產品有高度興趣。

高飛鳶指出，隨著全球碳排法規陸續啟動，除了已與國內傳產業者合作外，新加坡、馬來西亞等東南亞國家的半導體科技廠也有接洽，將會先幫業者進行整廠，會需要花幾年時間，再進一步導入軟硬體設備，最終目標是要開發歐美客戶。

針對三大解決方案，東元表示，詢問度最高的是「超高能效冷卻水塔智慧型驅控系統」，是由永磁直驅馬達與冷卻水塔專用變頻驅動器組成，效率可達 IE5 標準 ，可依實際負載調整運轉速度，達到節能效果。

東元補充，此套冷卻水塔專用系統内建有溫度控制演算法，根據內部實際驗證，可比一般通用型的變頻器，節能效果提高 40% 以上。

東元碳資產管理解決方案展區， 為企業管理階層提出輔助工具，串聯子公司東訊公司的智慧機電健康管理平台、機電設備能耗與能效管理系統及碳資產管理解決方案系統，協助企業掌握馬達、鼓風機、空壓機、幫浦、或是冰水主機的冷媒壓縮機等設備的健康指標。