調查：上半年全球電視市場衰退 三星和LG拿市占冠亞軍

根據英國調查公司 Omdia 周二 (23 日) 公布的統計數據，2022 年上半年的全球電視機出貨台數年減 6.6% 至 9260.45 萬台；若以出貨金額來看，則是年減 12.5% 至 475 億美元。而不論是銷售金額或銷售台數，三星和 LG 都分別拿下冠、亞軍。

根據 Omdia，2022 年上半年的全球電視機出貨台數年減 6.6% 至 9260.45 萬台，其中，三星以 21% 的市占率奪冠，其次為 LG(12.3%)、TCL(11.1%)、海信 (9.5%) 和小米 (6.4%) 等。若是以出貨金額來看，三星和 LG 分別拿下 31.5% 和 17.4% 的市占率。

據南韓《中央日報》周三報導，三星主力產品 QLED 電視機自 2017 年開始銷售以來，到 2022 年上半年為止，已累計賣出 3065 萬台。2022 年上半年的銷售台數年增 16.3% 至 464 萬台。三星在 80 吋以上超大型電視機市場寫下 48.6% 的營收市占紀錄。而在售價 2500 美元的高價格帶電視機市場方面，三星的營收市占高達 53.6%，其次為 LG(21.5%) 和索尼 (17.2%)。

另一方面，LG 在頂級產品線的 OLED 電視機市場上，以 169.1 萬台的成績拿下 62% 的市占率。在 2022 年上半年，LG 的 40 吋 OLED 電視機出貨台數年增 81.3%，在 70 吋以上的超大尺寸電視機市場也成長了 17%。上半年 LG 的電視機營收當中，OLED 電視機的比例為 33.2%。

雖然三星和 LG 在 2022 年上半年的全球電視機市場仍守住冠、亞軍的地位，不過就出貨金額的合計市占率 48.9% 來看、則較去年同期的 50.1% 微幅下滑。疫情放緩、通膨持續，以及俄烏戰爭所導致的供應鏈混亂等，都是造成全球電視機市場表現低迷的原因。不過，中國勢力的 TCL、海信和小米等則是突起猛追。

Omdia 預測 2022 年的全球電視機出貨台數為 2.0879 億台；而 TrendForce 則估計有可能跌破 2 億台，如果預測正確、將是 2009 年 (2.1083 億台) 以來首見。

如果以生產稼動率來看，三星 2022 年 Q1 和 Q2 在包含電視機在內的影像機器生產線的稼動率，分別落在 84.3% 和 63.7%；而 LG 在同期間則分別為 87.8% 和 72.5%。兩家公司均出現下滑。

另外，LG 的電視機部門在 2022 年 Q2 報 189 億韓元的營業虧損，是 2015 年 Q2 以來首見的單季虧損。

雖然年底購物旺季和黑色星期五即將到來，還有世界盃足球賽也即將在 11 月展開，但是業界都認為無法樂觀看待。