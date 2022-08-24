自9月7日起 入境日本不需提供PCR陰性證明

日本首相岸田文雄周三 (24 日) 表示，自 2022 年 9 月 7 日起，在新冠肺炎 (COVID-19) 防疫相關的邊境管制上，入境日本或返日的旅客，將不再需要提出於國外所做的 PCR 陰性證明，但前提是已完成第 3 劑的新冠疫苗接種。

岸田文雄周三在首相公邸接受記者們的線上採訪時，針對相關提問做出了上述答覆。

根據外交部領事事務局官網，日本政府於 2022 年 5 月 26 日公告調整入境檢疫及簽證規定。依公告，日本政府將國家、地區區分為「紅」、「黃」、「藍」3 區，台灣屬「藍區」，自 2022 年 6 月 1 日零時起，自「藍區 (含台灣)」入境日本者，無論是否接種疫苗，於入境時將不執行入境檢疫，入境後無須居家隔離，惟仍須提交入境前 72 小時內 PCR 陰性證明；另外，自 2022 年 6 月 10 日起，除原已開放之短期停留、長期居留簽證外，新增開放申請觀光目的簽證 (僅限由旅行業者擔任來日保證人之團客)。

據日本《富士新聞網》(FNN) 報導，岸田文雄周三表示，自 2022 年 9 月 7 日起，旅客可利用疫苗接種證明，來取代入境前 72 小時內之 PCR 陰性證明。

岸田文雄在周日 (21 日) 確診、但症狀輕微，因此從周一 (22 日) 開始改以線上遠距方式執行公務，還有在接受媒體採訪時，也同樣改為線上方式。