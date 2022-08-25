三星將設第8代IT用OLED面板產線 目標2024年投產

三星電子 (005930-KR) 旗下面板事業三星顯示 (Samsung Display) 社長承諾，將投入更多資源在筆電和 PC 等 IT 用 OLED 面板的研發和生產作業，目標 2024 年投產，盼實現年銷售額 500 億美元。

Choi Joo-sun 周三 (24 日) 於南韓年度面板技術盛會 IMID 上發表演說透露，三星計劃建立一條用於 IT 產品的第 8 代 OLED 面板產線，寬 2200 毫米、高 2500 毫米，目標是 2024 年投產。

他相當看好 OLED 面板在市場上的巨大潛能，預估到 2030 年，OLED 市場規模將自目前的 400-450 億美元大幅成長至 1000 億美元。

Choi Joo-sun 並未詳細說明潛在投資規模，但他表示，公司已設定年銷售額 500 億美元的目標。

因不敵中國面板廠削價競爭，三星顯示在 2020 年宣布將結束 LCD 業務，並轉向利潤更高的高階產品，主要是 OLED 面板。該公司今年 6 月起全面停產 LCD 電視面板，位於忠清南道牙山市 (Asan) 的 LCD 產線料將改造為 OLED 產線。

作為產品多元化策略的一部分，三星顯示今年稍早斥資約 3 億美元，買下德國 OLED 面板新創 Cynora GmbH，以此強化在摺疊手機面板的技術發展。Choi Joo-sun 表示，未來也會專注開發用於 AR/VR 產品的 Micro OLED 以及車用面板。