韓媒：三星MicroLED電視仍有良率問題 銷量幾乎為零

南韓媒體 BusinessKorea 今 (18) 日報導指出，儘管三星電子去年推出搭載顯示技術 MicroLED 的大尺寸電視，如今仍存在良率問題，一台要價 1.7 億韓元 (約合 12.8 萬美元) 的電視目前銷量幾乎為零。

報導指出，除了目前 110 吋 MicroLED 電視良率有問題，有許多地方的 MicroLED 電視都紛紛傳出災情，展間、商店陳列的產品都出現瑕疵。

研調認為，目前 MicroLED 電視還不是產品化的好時機，Omdia 預估，今年 MicroLED 電視面板今年出貨量將低於 1000 片，LCD、OLED 電視面板出貨量則分別高達 2.5 億片與 1000 萬片，MicroLED 電視目前多處於展示、樣品階段，實際銷售數字幾乎為零。

台廠友達 (2409TW)、錼創 (6854-TW) 是三星 MicroLED 電視供應廠商，另一家南韓媒體 The Elec 表示，三星 MicroLED 電視將採用友達 (2409-TW) 的低溫多晶矽 (LTPS) 薄膜電晶體 (TFT)，而 LED 晶粒由錼創供應。

儘管如此，錼創在近期上市前業績發表仍對 MicroLED 電視應用感到有信心，認為短期將主攻高階市場產品，且受惠於大尺寸電視需求增溫，以及車廠找上門開發新應用，未來每年營收都會倍數成長，並可望在明年下半年轉虧為盈。

三星早在去年便推出 99 吋與 110 吋的 MicroLED 電視，市場預估三星今年計劃推出 89 吋、101 吋等新機型，預計 89 吋機款將於 9 月開始生產，而 101 吋機款則尚未確定生產時間。

據其他韓媒報導，三星正在制定 89 吋行銷策略，目標第三季推出，而去年也完成墨西哥廠擴產，斯洛伐克廠產能也已提升，加上越南廠預計能開始生產 89 吋和 110 吋的電視。