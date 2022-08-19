調查：美國民眾觀看串流媒體時數 首次超越有線電視

隨著各大影音串流平台持續擴大，如今已經逐漸取代有線電視，成為人們主要休閒娛樂，根據市調公司尼爾森 (Nielsen) 最新報告，7 月美國人在 Netflix、YouTube 和 HBO Max 等線上串流平台的觀看時數，已超過有線電視，首次成為美國民眾主要收視來源。

調查顯示，今年 7 月份美國人觀看線上串流影音的時間，占美國人總觀看時間的 34.8%，高於有線電視的 34.4%，有史以來首度超越有線電視。

與一年前相比，美國人在電視上觀看串流平台的時間增加了 23%，上升速度迅速，而觀看有線電視的時間則年減 9%，顯示出有更多美國家庭加入「剪線族」，串流媒體取代有線電視已經成為趨勢。

瑞銀集團 (UBS Group) 媒體和電信分析師 John Hodulik 表示，線上串流媒體服務為用戶帶來了更多便利，使他們可以隨時觀看並選擇節目和電影。除了體育等現場直播賽事外，傳統有線付費電視正在失去觀眾。

根據迪士尼 (DIS-US) 上季財報，Disney + 的訂戶總數增至 1.521 億，高於分析師預測的 1.47 億，而 Hulu、ESPN + 分別擁有 4,620 萬與 2,280 萬用戶，三者用戶合計超過 2.21 億，已超越長久穩居串流媒體龍頭地位 Netflix(NFLX-US) 的 2.2 億用戶。

華爾街投行 Guggenheim 旗下分析師 Michael Morris 領導的團隊將迪士尼股票評等從「中性」上調至「買入」，並將目標價從每股 110 美元上修至每股 145 美元。