通膨壓力急遽升溫 今年電視出貨恐低於2億台

終端消費需求受高通膨影響急凍，研調機構集邦 (TrendForce) 今 (26) 日表示，上半年全球電視出貨量僅達 9272 萬台、年減 5.8%，展望下半年，受通膨、俄烏衝突持續，加上品牌庫存水位攀升，電視出貨將旺季不旺，估全年電視出貨量將下滑至 2.02 億台、年減 3.8%，也不排除進一步下修，跌破 2 億台大關。

集邦統計，今年第二季全球電視出貨量達 4517 萬台，季減 5%、年減 6.8%，為 2012 年以來排除疫情爆發影響外，首次第二季出貨量低於 4600 萬台的新低紀錄，其中，以歐美為主要銷售地區的三星、LG 電子第二季電視出貨量更下修近 3 成，對市場影響劇烈。

集邦分析，今年電視面板價格、航運費用皆有顯著下跌，原有利品牌廠增加促銷活動，但歐美壟罩高通膨，導致整體終端買氣不佳、通路庫存攀升，使品牌廠將去化庫存作為今年首要目標。

集邦估，三星今年將面臨 3800 萬台出貨保衛戰、年減幅接近 8%，LG 雖然有 OLED 電視出貨維持小幅成長，但受 LCD 電視需求快速滑落，全年出貨量也難逃衰退，估出貨將年減 11.6%，達 2574 萬台，不過海信在子品牌 Vidda 主打高性價比產品下，今年將是五大品牌中唯一成長，出貨量達 2276 萬台、年增 4.3%。

若進一步區分 LCD、OLED 電視，集邦指出，由於 LCD 面板供過於求狀況嚴重、價格崩跌，估今年 LCD 電視出貨量僅將達約 1.95 億台、年減 4.1%，OLED 電視也因面板價格與 LCD 拉大，成長也將收斂至年增 7.8%，僅達 723 萬台。