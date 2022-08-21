中國限電助力 32、50吋電視面板價格可望持穩

中國多地近期面臨限電警報，面板重鎮之一的四川，更要求當地企業停工，衝擊京東方、惠科等面板廠生產營運，但市場認為有利低迷面板市況稍趨平穩，研調機構集邦顯示器研究部副總邱宇彬認為，限電有助供需端，其中，32、50 吋電視面板本月可望持穩，但對其他尺寸、IT 面板幫助有限。

四川為確保電網安全、民生用電，勒令企業停止生產、放高溫假，據統計，該地至少有 8 座面板廠，其中有 5-6 座 8.5/8.6 代廠，面板龍頭京東方 (000725-CN) 也公告證實，旗下共有 4 條產線受影響，將配合限電，最大限度降低用電負荷，同時對 TFT-LCD 生產線適時進行例行維護。

台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 並未在四川、重慶設廠，因此受影響程度有限，群創日前就指出，由於停工令未排除白名單企業，且白名單企業最多僅能取得 30% 電力，初估也僅能維持工廠無塵室 (Clean room) 必要運作，並無法執行生產，推算限電將影響全球 3.6-5% 供給，有助供給趨於緩和。

邱宇彬說，依目前整體市場判斷，在中國限電效應帶動下，本月包含 32、50 吋電視面板可望持平上季，由於供給減少，將加速面板價格落底時間，但由於整體需求仍疲，加上供應鏈著重庫存去化，認為價格僅是趨穩，反彈仍要等到明年，也呼應外界看待面板價格將呈現「L 字型」的趨勢。

不過，四川等地限電屬於短期突發事件，邱宇彬認為，下半年面板產業供需、價格仍承受龐大壓力，關鍵還是在廠商減產程度，對產業供過於求緩解力度，預期下半年面板廠整體稼動率將落在 75-80%，且不排除因 IT 面板需求減少再下滑。

觀察台廠面板雙虎對第三季展望，均呈現量減價持穩的看法，凸顯廠商虧損壓力仍持續擴大，友達估本季面板總出貨面積將季減 14-16%，平均單價 (ASP) 則力拚與上季相當，群創也估大尺寸面板出貨量將季減 11-13%，平均單價季減幅則將較原先預估收斂至季減 1-3%，