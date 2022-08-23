專家：美國房市已陷衰退 但對屋主、買家和賣家意義不同

不過幾個月前，美國房市仍在超速成長：房價飆升、利率處於歷史低位，而且需求旺盛。然而，現在數據讓一些專家認為，房市正處於「衰退」之中。

例如，7 月成屋銷售量較 6 月下降 5.9%，為連續 6 個月下降，同比下降超過 20%。更重要的是，該產業出現裁員和就業成長放緩，房屋建商信心轉為負面，面對利率從低於 3.3% 躍升至 2022 年的 5.72%，買家陸續取消購屋合約。

美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 在最近的報告中說：「我們正目睹房屋銷售和房屋建築下滑的房市衰退。」

然而，在這一點上，對於屋主、買家和賣家來說，情況各自不同。

雲恩強調，「這不是房價衰退。」「庫存仍然緊張，全美房價繼續上漲，近 40% 的房屋仍以現價標售。」

但有跡象表明房市正在轉向有利於買家。

雲恩指出，「全美幾乎所有市場的房價仍在上漲；庫存略有改善，但幅度不大。」「就住房財富而言，屋主在財務上處於非常安逸的位置。」他最近還表示，屋主「絕對不會」陷入衰退。

NAR 的數據顯示，7 月成房銷售量從去年同期的 600 萬套下降 20.2% 至 480 萬套。然而，上個月的中位數價格為 40 萬 3800 美元，較 2021 年 7 月上漲 10.8%。

由於當前利率大約是 6 個月前的 2 倍，購屋者在獲得貸款或支付更高利率方面遇到更多困難。

猶他州 Sandy 市 Momentum Loans 的房貸專員賓漢 (Al Bingham) 說：「不少購屋者如果覺得支付的金額比預期高一點，就會取消合約，即使只高 100 美元。」「購屋族現在非常謹慎。」

專家說，對於買家來說，需求放緩通常是個好消息。

雲恩說，「買家應該期待更好的價格談判機會。」「去年，他們幾乎照章全收賣家提出的任何條件，而且有許多不同報價。但現在買家可能不會面對這種情況。」

雖然這仍視特定市場而定，但買家更可能擁有更正常的購屋體驗。在某些地方，經濟放緩意味著競爭減少，賣家更有可能接受附帶條件的報價，比如買家必須先賣掉自己的房子。

位於費城附近的房貸經紀商 Rinaldi Group 總裁兼創始人瑞納帝 (Stephen Rinaldi) 說：「不少過去未曾發生的意外條件如今都可被接受。」「這個市場可能會更加平衡。」

與此同時，賣家可能想要降低期望。

雲恩說，「賣家需要對不斷變化的市場更加實際。」「不要想簡單地以高價掛牌就能輕鬆找到買家」「太多買家追逐太少房產的日子已經一去不返了。」

與此同時，房屋仍在快速銷售。根據 Realtors 的數據，7 月房產物件通常會在市場上停留 14 天，低於一年前的 17 天。