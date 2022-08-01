房市分析業者：美國6月房價增速降幅創史上最大

房貸利率上升和整體經濟的通貨膨脹導致 6 月住房需求急劇下降，迫使美國房價降溫。

房貸軟體、數據和分析公司 Black Knight 表示，房價雖仍高於一年前，但 6 月漲幅以史上最快速度放緩。該公司自 1970 年代初開始追踪房價指標。房價年升值率由 19.3% 下降 2 個百分點至 17.3%。

由於供需失衡，房價漲幅仍然強勁。多年來，房源一直嚴重短缺。新冠病毒疫情期間的強勁需求加劇了這種情況。

即使在 2007-09 年經濟大衰退期間房價大幅下跌時，單月最強勁的放緩也只有 1.19 個百分點。由於整體房市走強，預計全美房價不會下跌，但更高的房貸利率肯定造成影響。

根據《Mortgage News Daily》報導，6 月 30 年期固定房貸平均利率超過 6%，之後已回落至較低的 5​​% 範圍內，但這仍顯著高於今年年初的 3%。

Black Knight 數據及分析總裁格拉伯斯克 (Ben Graboske) 表示：「在都會級的前 50 大市場中，放緩處處可見，其中一些地區的降溫更為明顯。」「事實上，25% 的美國主要房市 6 月的增幅放緩了 3 個百分點，當月更有 4 個房市減速了 4 個百分點以上。」

他，雖然這是全美史上最嚴重的降溫，但市場必須再經歷 6 個月的這種減速，才能讓房價增速恢復到長期平均水平。他估算，利率的影響要完全反映在房價中大約需要 5 個月的時間。

跌幅最大的市場是以前全美價格最高的市場。過去兩個月，加州聖荷西的平均房價下跌了 5.1%，是所有頂級市場中跌幅最大的。平均房價降低了 75000 美元。

在西雅圖，過去 2 個月房價下降了 3.8%，即少了 30000 美元。加上舊金山、聖地牙哥和丹佛，是降價幅度最大的 5 個市場。

根據 Black Knight 的說法，房價的降溫與待售房屋供應的急劇增加相吻合，房源在過去 2 個月中增加了 22%。然而，庫存仍較 2017-19 年的水準低 54%。

格拉伯斯克說：「由於全美庫存短缺超過 70 萬件，庫存水準需要超過一年的創紀錄成長才能完全正常化。」

房價下跌不會像經濟大衰退時期那樣對普通房主造成太大影響，因為如今的屋主擁有更多資產。緊縮的放貸標準和幾年來的房貸強勁升值，導致房屋淨值水平創下歷史新高。

話雖如此，最近市場的強勁需求可能會給一些人帶來問題。大約 10% 的房貸物件是在去年購買的，因此房價下跌可能會導致一些借款人的股權淨值大幅下降。