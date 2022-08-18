玉山ESG永續倡議行動 100+優質企業擴大影響力

玉山銀行於今 (18) 日召開「玉山 ESG 永續倡議行動」，總統蔡英文親自蒞臨，由玉山創辦人黃永仁、玉山銀行董事長黃男州與超過 100 家優質企業，共同公開倡議 ESG 永續發展。

「玉山 ESG 永續倡議行動」於 2021 年由玉山與志同道合的 32 家企業夥伴共同發起，並簽署「永續發展倡議書」，面對急迫的氣候變遷採取實際行動，透過控制溫室氣體排放以減緩對氣候與環境的衝擊，同時落實各項 ESG 作為，推動聯合國永續發展目標 (SDGs)。今年度更持續號召 101 家企業加入永續倡議，包含各產業龍頭、優質企業以及隱形冠軍等，其總營收高達新台幣 5.08 兆元，佔 2021 年台灣 GDP 比重超過 23%，並且共同訂下 2025 年前至少減碳 157 萬公噸的目標，其中更有 46 家企業承諾在 2050 前達到淨零排放。

蔡英文總統於現場敲響希望的鐘，展現台灣邁向 2050 淨零轉型的決心，同時對於許多企業加入 ESG 倡議行動，也對台灣美好的未來更具信心。因應國際趨勢及綠色供應鏈的要求，能源轉型是台灣近年來的施政關鍵，而面對轉型帶來的挑戰，蔡總統強調政府將持續協助企業低碳轉型，也期望企業協助產業中下游進行減排，透過政府及企業攜手努力，把轉型的挑戰化為機會，讓產業有更好的發展、更強的競爭力，也更能接軌國際。

台灣邁向「2050 淨零轉型」，在政府及企業積極投入的同時，許多民間機構也高度重視。玉山特別邀請台灣永續能源研究基金會簡又新董事長及外貿協會黃志芳董事長，透過專家對談的方式分享國際 ESG 趨勢，並針對企業在實踐 ESG 的過程中，可能遇到的困難進行解析，並提供建議解決方法，以期協助企業持續邁向永續發展。

玉山銀行董事長黃男州強調，面對氣候變遷及永續發展這樣巨大的轉型工程，透過跨產業的經驗交流，凝聚共同的智慧，相信一定可以在永續發展的道路上，讓世界聽到臺灣的聲音、讓世界看見臺灣的驕傲。玉山自 1992 年創立以來，即堅持投入 ESG，持續跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」的三座大山；為了達成 2050 年淨零排放的里程碑，玉山率先設下高挑戰目標，依循科學基礎目標倡議組織 (SBTi) 的指引，成為臺灣第 1 家、亞洲第 2 家通過減碳目標審查的金融業，也宣示 2027 年國內自有據點 100% 綠建築、2040 年國內外據點 100% 使用綠電中長期目標。

玉山矢志成為世界一等的企業公民，以永續作為重要發展策略，期待攜手志同道合的夥伴彼此勉勵、共同努力，透過價值鏈讓更多企業共同為經濟、環境、社會均衡發展努力，邁向共融共好的永續未來！

