台達電ESG涵蓋生物多樣性 珊瑚培育年底上看千株

台達電 (2308-TW) 積極擴大 ESG 實踐，今 (15) 日宣布已完成第一階段珊瑚復育計畫，目標年底完成千株珊瑚礁復育，董事會近期也將生物多樣性列入永續策略中，珊瑚復育是第一站，未來可能再發展出新的解決方案。

台達電創辦人鄭崇華表示，身為大自然一份子，擁有資源必須為全球環境盡一份心力、加緊努力、不再置身事外。台達電文教基金會副董事長郭珊珊說到，已在 7 月底將生物多樣性納入 ESG 策略，以淨值正面效益為目標，致力從企業導入預防、減緩、抵銷，以及監測、復育等作法。

郭姍姍表示，海洋生態系中，有 25% 生物與珊瑚有關，若地球升溫 1.5 度，將有 70-90% 生物滅絕，對海洋生態有極具影響，目前已有 56 個國家展開珊瑚復育的工作，聯合國也 2021-2030 年展開海洋十年計畫，積極進行珊瑚復育。

郭姍姍說，2020 年國內珊瑚海域有 40% 大規模白化，東北角珊瑚也首度出現白化，台達電 2021 年東北角建立珊瑚復育基地，與海科館、海生館合作，尋找耐熱珊瑚物種培育，8 月已將部份珊瑚種苗，移植到潮境海灣資源保育區，目標年底 復育 1000 株。

台達電永續長周志宏說，珊瑚培育是公司生物多樣的第一站，培育過程中也採用公司植物工廠等相關設備，有機會衍生出新的生物多樣性解決方案。

周志宏表示，日本太陽能、植物農場便是生態多樣化案例，該農場導入網柵式太陽能板，可提供植物日照並讓太陽能板追日以提高發電效率，同時太陽能發電能供灑水等設備使用，並加入自動化控制農場運作。