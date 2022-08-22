日勝生發布ESG永續報告書 日勝幸福站獲全球卓越建設金獎表揚

上市公司日勝生 (2547-TW) 發布 ESG 永續報告書，並以日勝幸福站獲 2022 全球卓越建設金獎，於 2022 國家卓越建設獎中獲副總統賴清德頒獎表揚。

日勝生董事長林榮顯表示，日勝生為邁向循環經濟時代，ESG 規畫早在 2011 年設計日勝幸福站雙鑽石綠建築社區就開始，去年並導入永續藍圖與集團碳盤查計畫，目前日勝生與日鼎水務已獲得國際 SGS 溫室氣體盤查證書。日勝生也將以多年 TOD 軌道經濟聯開案、智慧綠建築、循環經濟與康養樂齡的專業，在台灣打造永續城市與循環經濟鏈。

林榮顯說，日勝幸福站是全台唯一在都會區取得雙鑽石級綠建築的大型開發案，是日勝生永續城市的實踐，也是政府合宜住宅政策的重要里程碑。因為以親民價格提供市民高規格居住環境，因此吸引上萬居民進住，達到優質造鎮帶動區域發展。社區運用智慧管理系統與節能建材，每年不但減少 7.8 座大安森林公園二氧化碳排放量，每年水電費也降低約新台幣 2,000 萬元。年度節電約 540 萬度，相當 2,800 位市民一年的家庭用電；社區用水量降低 53 萬公噸，約當 212 座奧運賽事級泳池水量。

日勝生也擴大循環經濟投資，子公司日鑽綠能在高雄旗山建立太陽能電廠，總裝置量超過 2.3MW，每年發電量超過 300 萬度。子公司鼎勝綠能，開發生質能廢棄物循環系統，將廢棄物回收再製，目標供應產業製程原料再利用，打造生質能循環供應鏈。子公司寶鼎再生水，建設「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 計畫」，預估在 2025 年底完工後，每天至少可供給 4 萬公噸再生水給大桃園區企業製程使用。至於建置桃園北區水資中心 BOT 系統的日鼎水務，投入新臺幣 100 億元，接通桃園北區 115 公里地下管網，2022 上半年用戶接管戶數達到 11.5 萬戶。日鼎水務並與桃園市政府合作推廣回收水取用，總計市民取用回收水量，已較前一年增加 9.5 倍；廠區自來水用水量則較前一年減少 69%。日鼎水務並研擬回收沼氣發電技術，計畫未來以再生電力，循環支持下水道系統運作。預計待沼氣技術成熟，每年可產生超過 25 萬度電力。

日勝生危老指標僑安建案，已於 2022 年 7 月動土，為日勝生第一個危老改建案，位於台北市精華地段大安區，面積達一千坪，因此備受矚目。日勝生計畫透過危老改建，依精華區豪宅市場定位，規劃地下 4 層、地上 24 層綠建築，並延請 71 年國際豪宅專業的日本國土開發興建管理，以提升舊社區危老重建與安全。日勝生並以 ESG 人權、環境及社會因子，評核建構合格供應商資料庫，並擴大在地採購比例大於 90%，目前合格供應商已達 1,000 家。

日勝生康養樂齡事業，由於深具銀髮族口碑，推升三芝日初不老莊園 1 期銷售強勁，加上樂陶居獲得「SNQ 國家品質標章獎」，日初不老莊園 2 期計畫將在 2023 上半年動工。由於綠建築及健康數位設計皆為日勝生新建案之必要規畫，日勝生計劃以三芝 3,550 坪的高綠覆園區，搭配康養建築設計與 5G Wi-Fi 數位網路，將日初不老莊園與樂陶居打造成為數位健康的示範園區。