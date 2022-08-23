日本8月製造業PMI降至51 服務業PMI跌破50榮枯線

日本 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 51，低於前月份終值的 52.1；另外服務業 PMI 初值報 49.2，低於前月份終值 50.3，再度低於景氣榮枯分水嶺 50。製造業和服務業在採購價格上揚方面的影響都稍微趨緩，但仍是壓迫企業活動主因。

標普全球 (S&P Global) 周二 (23 日) 發佈日本 au Jibun Bank 調查的 8 月 PMI 數據。其中，製造業 PMI 初值報 51，連續 19 個月高於景氣榮枯分水嶺 50，但也是這段期間當中的最差數字。

至 2022 年 8 月，日本製造業產出已連續 2 個月出現萎縮，其萎縮幅度也是近 11 個月以來最大。另一方面，全新接單量成長率的下降步調，是 2020 年 9 月以來最快。此外，8 月的剩餘訂單數量再次減少，僱用增加率出現停滯的情形也更為廣泛。採購品的供給短缺現象持續，而採購價格的上揚率雖走向和緩、但仍然可觀察到顯著上升。企業的先行展望則出現相隔 3 個月的低水準。

針對日本 8 月的企業先行展望調查結果，標普全球的經濟學家 Usamah Bhatti 指出，烏克蘭紛爭影響、以及原物料和能源價格飆漲所造成的通膨壓力，企業對於全球經濟低迷的懸念也特別強烈。