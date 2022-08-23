全球PCB台廠市占最大 臻鼎位居全球第一

台灣電路板協會 (TPCA) 今 (23) 日引用 N.T.Information 中原捷雄博士所調查的最新全球 PCB 製造商排行報告顯示，2021 年全球的電路板產值約為 870 億美元，營業額超過 1 億美元的電路板製造商共 146 家，以營收來看，台商依舊以 32.8% 市占穩居全球第一，個別廠商則是臻鼎 - KY(4958-TW) 位居排名之冠。

TPCA 指出，台 PCB 廠以 32.8% 市占率居全球第一，其次依序為中國 31.3%、日本 17.2%、及韓國 10.9%，依廠商數來看，中國有 69 家居冠、接續為台灣 27 家、日本 23 家、韓國 14 家，美國 5 家、歐洲 5 家、東南亞 3 家。

TPCA 引用報告指出，觀察前 25 大電路板製造商，台商就佔 9 家，並且在各類型電路板都居領導地位，臻鼎高居全球電路板及軟板的龍頭、欣興電子 (3037-TW) 為全球第二及最大的載板廠、華通電腦 (2313-TW) 為高密度電路板 (HDI) 首位、瀚宇博德 (5469-TW) 的筆電板出貨量為全球最大。台灣電路板產業扎根 50 年，廠商間兄弟登山各自努力各據一片天，因此也孕育出全球最強的電路板聚落。

2021 年受惠於全球半導體的蓬勃發展，年度成長幅度最高的電路板廠均為載板製造商，計有 7 家營收超過 10 億美元，依序為台灣欣興電子（載板營收為 20.8 億美元）、日本揖斐電 Ibiden（19.60 億美元）、韓國三星電機（15.34 億美元）、日本新光電工 Shinko（13.9 億美元）、韓國 LG Innotek（12.67 億美元）、台灣南亞電路板 (8046-TW)12.25 億美元，台灣景碩科技 (3189-TW)10.9 億美元。

中原捷雄統計，2021 年載板產值為 156 億美元，佔全球電路板的 17.9%，雖然在全球系統性缺晶片、ABF 載板面積、層數放大的需求帶動下，載板今年仍供不應求，但從 2019 年到 2025 年，全球載板製造商投入超過 250 億美元進行產能擴充及蓋設新廠，後續仍須留意價格競爭的狀況。

TPCA 指出，2021 年另一個亮點是全球車用電路板的持續成長，雖然去年受晶片短缺及封控、塞港等不利因素影響，但整體汽車銷售為 8,300 萬輛，較 2020 年的 7,800 萬輛小幅成長，電動車銷售量更是翻倍，從 2020 年的 300 萬輛增加到 2021 年的 650 萬輛，其中所用的電路板更是傳統燃油車的三倍，加上銅箔基板的價格上漲，使得電路板製造商得以調漲售價，全球前 10 大車用電路板廠台廠佔有四名，分別為敬鵬工業 (2355-TW) 第 4 名、欣興電子第 6 名、健鼎科技 (3044-TW))、定穎電子 (6251-TW)。隨著汽車版圖的改變，在先進技術的加持下，預期車用電路板將會持續蓬勃成長，並為產業帶來另一波商機。

PCB 屬於高資本投資與高技術密集的產業，需要穩定的投資去創造未來營收成長，雖然捷雄預估，全球約有 2,100 家的電路板製造商，但大者恆大為不變的趨勢；回顧 2021 年有 25 家製造商達到 10 億美元以上的營收，但它們就佔整體產值的 52%，其中更有 10 家營收超過 20 億美元，相比之下，在 2002 年時沒有一家電路板廠的營收超過 10 億美元。

TPCA 強調，先進技術的投資為台商保持全球領先的關鍵，看好未來高速運算、電動車、低軌衛星等新興領域的成長潛力，台商持續以行動參與未來的商品開發，今年預計有 1,300-1,400 億新台幣的資本支出，其中欣興電子就包辦了 453 億、臻鼎科技也有超過 300 億元的規模，景碩與南亞電路板也雙雙突破百億元，台廠在先進製程的投資是維持領先與推動未來成長的動力。