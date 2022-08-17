日本6月核心機械訂單月增0.9% 遜於市場預測

日本 6 月核心機械訂單月增 0.9% ，遜於市場預期。

日本內閣府周三 (17 日) 公布最新機械訂單統計數據，2022 年 6 月的核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 在季節調整後，比前月增加 0.9% 至 9170 億日元，不如 Nikkei QUICK 整理市場預測中數月增 1.3%。

6 月來自製造業的機械訂單月增 5.4%，來自非製造業的機械訂單表現持平。

和去年同期相比，2022 年 6 月份的核心機械訂單年增 6.5%。日本內閣府維持前月看法，即觀察到復甦動向。

另外，日本 2022 年第 2 季的核心機械訂單季增 8.1% 至 2 兆 7888 億日元，間隔 2 季之後恢復成長。其中，來自製造業的機械訂單季增 9.1%、連續 5 季成長，來自非製造業的機械訂單季增 7.6%、相隔 2 季轉為正成長。

機械訂單成長的背景，和日本政府今年 3 月解除新冠肺炎 (COVID-19) 防疫相關「防止蔓延等重點措施」的決定有關，企業看好個人消費等需求回溫，因此恢復投資意願，加上日本企業的業績改善，而願意擴大投資。

此外，日本內閣府預測 2022 年第 3 季的核心機械訂單和前季相比將減少 1.8%。