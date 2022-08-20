全美近半數州7月失業率跌至3%以下 超過一半低於全國平均水準

最新數據顯示，美國 7 月份有超過一半以上的州失業率下滑，其中 22 個州失業率下滑至 3% 或以下，又一證據顯示，美國經濟並未如部分人士所料想的那樣陷入衰退。

美國勞工部周五 (19 日) 公布，上月全美共有 28 州失業率低於 3.5% 的全國平均水準，為 50 年最低，且有 26 州失業率在今年跌至歷史新低。

按各州表現來看，明尼蘇達州 7 月失業率為全美最低，僅 1.8%，其次為內布拉斯加州、新罕布夏州和猶他州的 2%。

對美國總統拜登 (Joe Biden) 來說，這些數據對他有利，因為隨著美國通膨飆至近 40 年高點，加上部分人士將經濟放緩視為衰退訊號，拜登在期中選舉前的支持率持續低迷。

數據公布後，拜登透過聲明表示，全美重返工作崗位的人數已創紀錄新高，白宮經濟顧問伯恩斯坦 (Jared Bernstein) 也藉機反駁經濟衰退的說法。

然而，儘管全美就業表現普遍亮眼，並非所有地區和產業都呈增長態勢，肯塔基州和田納西州的就業人數分別較 6 月減少 1.14 萬和 1.24 萬，含紐約、紐澤西在內的 9 個州的建築業工作職缺也較去年同期下滑。該產業對利率變動較為敏感，因利率急劇上升可能迫使開發商削減計畫。

不過，德州、加州和佛州在建築業方面的就業表現領先全美，三州新增就業共計達 11.3 萬。