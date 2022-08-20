〈紐約匯市〉美元氣勢強 周線寫2年最大升幅 人民幣創近2年新低

隨著投資人調整對聯準會 (Fed) 繼續升息的預期，美元指數周五 (19 日) 觸及五周高點，且單周漲幅逾 2 年最大。美元走強之際，人民幣貶至近 2 年低位，美中貨幣政策持續分化，促使資金撤出中國。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.58%，報 108.10。DXY 周線漲 2.34%，創 2020 年 4 月以來最大單周漲幅。

多位 Fed 官員周四一致同意，央行必須繼續調高貸款成本，來抑制處於數十年高點的通膨，不過，他們對升息速度與幅度仍意見分歧。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周五表示，即使必須冒著使美國陷入經濟衰腿的風險，央行仍致力於讓通膨回到 2% 目標水準。

談到對升息幅度的看法，巴爾金認為，距離 9 月會議還有很多時間，升息幅度將取決於經濟數據以及通膨壓力是否開始緩解。巴爾金並非今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

美國銀行分析師 Michalis Rousakis 說：「要讓美元明顯走軟，Fed 必須更加關注經濟增長而非通膨，但目前尚未達到那種程度。」

相較其他大型經濟體，Fed 被認為具有更大的升息空間。歐元兌美元周五下跌 0.53% 至 1.0034 美元，是 7 月 15 日以來最低。

Rousakis 預期，考量到對經濟增長和利差的擔憂，歐洲央行 (ECB) 可能在明年停止升息。此外，歐元還面臨貿易條件惡化和中國經濟放緩所帶來的風險。

北溪一號管線 (Nord Stream 1) 因維修而停供的消息，也使歐元承壓。俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 宣布，北溪一號將於 8 月 31 日至 9 月 2 日進行維護並停止運作。

在岸和離岸人民幣均跌至 2020 年 9 月以來最低水平，且交易員預期將進一步走貶。截稿前，在岸人民幣兌美元下跌 0.46% 至 6.8169 人民幣，離岸人民幣兌美元貶 0.31% 至 6.8209 人民幣。

人民幣疲軟態勢起初是由人行本周意外降息所觸發，在高盛、野村控股下修中國經濟增長預期後，對中國經濟的擔憂情緒連帶拖累人民幣。

RBC 資本市場亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 表示，在經濟疲軟的狀況下，人民幣還有回落空間。他說，在岸人民幣兌美元匯率將在明年 Q1 達到 7，且人行不太可能反對進一步貶值。

因美中貨幣政策立場明顯分化，渣打銀行和瑞穗銀行分析師也都預期人民幣走軟。

加密貨幣方面，比特幣在歐洲早盤突然遭到拋售後跌破 22,000 關卡，至 3 周低點，截稿前報 21,267.3 美元，跌幅超過 9%。以太幣也跌近 10% 至 1,686.9 美元。

Hargreaves Lansdown 資深投資和市場分析師 Susannah Streeter 表示，在投機人士自高風險資產撤退後，弱點已經滲透到加密貨幣領域。

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