小摩策略師：全球經濟衰退疑慮過度誇大 建議逢低買進美股

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 認為，全球經濟衰退疑慮被過度誇大，投資人應逢低買進美股。

Kolanovic 是華爾街中少數看多美股的專家之一，他認為全球經濟衰退擔憂被誇大，通膨問題大致能夠自行消失，美聯準會 (Fed) 不需要提供太多幫助。

在準確預測今年夏天美股將上漲後，Kolanovic 重申先前逢低買入建議。Kolanovic 說：「我們的核心觀點是不會出現經濟衰退，且通膨將會緩解，因此現在關鍵是持股水準，主動與被動型基金目前持股部位都較低。」

Kolanovic 說：「儘管經濟活動前景仍然充滿挑戰，但我們認為，下半年股市風險回報看起來更具吸引力。同時，疲弱經濟數據帶來的許多壞消息，如今已被市場消化，股市將在年底大幅走高。」

Kolanovic 仍認為，標普 500 指數目前的估值看起來合理，且投資人對 Fed 的政策和企業獲利預期可能會被重新改變。

Kolanovic 的觀點與大摩美股首席策略師兼投資長 Mike Wilson 的觀點形成鮮明對比，他認為，一旦 Fed 停止升息，直到經濟衰退開始前，市場總會出現反彈。但是，這次 Fed 結束升息和經濟衰退之間，時間上可能不會差太久，這將會是一個陷阱。

Wilson 對標準普爾 500 指數的年底目標價預估為 3,900 點，是華爾街預測中最低的目標價之一。