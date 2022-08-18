美銀執行長：美國民眾已感受到衰退 恐不利於經濟前景

美國銀行執行長 Brian Moynihan 表示，如今美國民眾已感受到經濟陷入衰退，這足以對經濟前景帶來負面影響。

美國前先公布第二季 GDP 年減 0.9%，連續兩季 GDP 萎縮，達到一般定義的技術性經濟衰退，不過市場對經濟是否真的進入衰退仍意見分歧。

Moynihan 表示，衰退只是一個說法，是否處於經濟衰退中並不重要，重點是民眾的感受，以及民眾認知對經濟造成的影響。

Moynihan 指出，汽油價格和租金上漲，已對民眾的消費意願造成打擊，可能進一步對經濟造成不利影響。

方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 認為，衰退早已到來，且可望在明年結束。「雖然許多經濟學家和策略師一直反對 『美國正處於衰退』 的想法，並預測衰退將在明年來臨，但實際上我們認為衰退將在 2023 年結束。」

伍德表示，創新可以抵禦衰退，而近期資金回流成長股正好展現這項趨勢，因為它們的成長率往往優於其他更容易受到經濟周期影響的股票。

PNC 金融服務集團的佛謝 (Gus Faucher) 則主張，「若要問是否已陷入蕭條，答案大致上是否定的」；而就業聘僱持續擴張是這個觀點的最大理由，「如果考量到非常強固的勞動市場，今年內陷入經濟衰退的可能性低」。