袁志峰 2025-07-28 04:50

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今日推介 - 恒基地產 (12, $27.45), 目標價 $30.0, 止損價 $26.0

【袁志峰專欄】港股仍屬超買，不宜高追。(圖:shutterstock)

1) 股市前景

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恒指連升 5 日後，上周五回調，成交減少。全星期計，日均成交額環比增加 17% 至 2877 億元；港股通南向交易淨買入 324 億元；恒指及恒生科指分別升 2.3% 及 2.5%；中升控股 (881)、中國人壽(2628) 及信義光能 (968) 漲逾 17%、15% 及 14%，為升幅最大藍籌。新東方 (9901)、理想汽車(2015) 及石藥集團 (1093) 跌逾 10%、6% 及 6%，為跌幅最大藍籌。上証指數及深証成指分別升 1.7% 及 2.3%。標指及納指分别升 1.5% 及 1.0%；紐約期油跌 3.2%；美元指數跌 0.8%，人民幣兌美元升 0.1%；美國 10 年期債息由 4.43 厘跌至 4.39 厘。

今月及今年以來，恒指分别累漲 5.5% 及 26.6%，9 天相對強弱指數 (RSI) 升至 80，反映港股已呈技術超買，建議短線投資者減低倉位，鎖定利潤。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 136 點，早段跌幅曾收窄至 81 點，其後跌幅擴大，午後最多曾跌 332 點，收報 25388 點，跌 278 點或 1.1%。成交額按日減 4% 至 2818 億元。6 月份日均成交額 2301 億元。全星期計，恒指升 2.3%，恒生科指升 2.5%。

港股通南向資金淨買入約 202 億元。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及中國人壽 (2628) 錄得 72.8、14.3 及 9.5 億元淨買入。快手 (1024)、藥明生物(2269) 及國泰君安國際 (1788) 錄得 6.7、2.0 及 1.2 億元淨賣出。7 月以來累積淨買入約 888 億元，6 月淨買入約 803 億元。

恒指跌 1.1%，成份股 20 升 63 跌 2 持平。快手 (1024) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。新東方 (9901) 及美團 (3690) 跌逾 3%。申洲國際 (2313)、港交所(388)、中石化(386) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 2%。匯豐 (5)、友邦保險(1299)、中國平安(2318)、建設銀行(939) 及中國銀行 (3988) 跌逾 1%。藥明生物 (2269)、中芯國際(981) 及農夫山泉 (9633) 漲逾 5%、4% 及 3%，為升幅最大藍籌。藥明康德 (2359) 及長和 (1) 漲逾 2%。中國人壽 (2628)、吉利汽車(175)、周大福(1929)、中通快遞(2057)、東方海外(316) 及華潤置地 (1109) 漲逾 1%。

恒生科指跌 1.1%，收報 5677 點，成份股 9 升 21 跌。大型科技股跑輸大市，阿里 (9988)、騰訊(700)、小米(1810) 及百度 (9888) 跌逾 1%，京東 (9618) 及美團 (3690) 跌逾 2% 及 3%。快手 (1024) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。比亞迪 (1211)、理想汽車(2015)、美的集團(300) 及海爾智家 (6690) 跌逾 1%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 升逾 9% 及 4%，升幅最大成份股。地平線機器人 (9660)、商湯(20)、金蝶國際(268) 及同程旅行 6(780)升逾 1%。

板塊方面，大型科技股跑輸大市，跌幅居前。晶片、港口、航空、航運及物流股逆市上升。中遠海運港口 (1199) 及招商局港口 (144) 漲逾 9% 及 1%。中國國航 (753) 及東方航空 (670) 漲逾 3%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 漲逾 2% 及 1%。極兔速遞 (1519) 及京東物流 (2618) 漲逾 3% 及 2%。

周五上証指數平開，早段曾漲 0.1%，其後輾轉回落，午後最多曾跌 0.5%，收報 3593.66 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.2%。科創 50 指數升 2.1%。滬深兩市總成交約 17900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 600 億元，6 月份日均成交額約 13100 億元。全星期計，上証指數升 1.7%，深証成指升 2.3%。

3) 宏觀 / 行業訊息

私人住宅供應自高位逐步回落，香港房屋局周五公布，截至今年 6 月底，未來 3 至 4 年私人住宅潛在供應量（潛在供應量）連跌 5 季，最新錄得 10.1 萬伙，創近 11 個季度低位。(信報)

國家統計局公布，1 至 6 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額 3.44 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年跌 1.8%。單計 6 月份，規模以上工業企業利潤按年跌 4.3%。期內，規模以上工業企業實現營業收入 66.78 萬億元，按年增長 2.5%。(信報)

4) 個股訊息