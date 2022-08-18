晶片價格暴跌暴漲 可能成為常態?

消費電子市場需求持續走弱，晶片價格曾在上半年出現過一波降價潮，但近期有多款晶片報價大跌，半導體供需問題再度成為矚目焦點。晶片價格暴跌暴漲，有可能成為一種新常態。

據中國央視報導，歐洲半導體巨擘意法半導體 (STMicroelectronics， ST) 的一款 MCU 價格，2021 年市場報價一度飆漲至人民幣 3500 元左右，但到 2022 年已跌到人民幣約 600 元，降幅逾 80%；該公司另一款 MCU 價格在 2021 年維持在人民幣約 200 元，但目前價格是人民幣 20 元左右、只有高點時的 1/10。

類似情形也同樣發生在另一家歐洲同業恩智浦 (NXP) 身上，恩智浦的一款晶片曾經從價格低點的人民幣 24 元飆升至人民幣 350 元，另一款晶片價格甚至從人民幣 20 多元飆漲至人民幣 600 元。

近年來晶片價格飆漲的原因，不外乎疫情促成的宅經濟、以及 5G 和新能源車等需求之外，供應鏈混亂和部分賣家刻意炒作，也都導致晶片價格上揚。

然而，在通膨、升息等影響之下，消費市場正快速降溫。在需求量減少的影響之下，半導體存貨過多，因而出現降價出清的結果。

某晶片經銷商透露，即使晶片降幅巨大，但前面提到的意法半導體的兩款 MCU，目前報價仍比 2020 年爆發晶片供需危機時的「常態價格」還要來的更高。

舉例來說，前述降價到人民幣 600 元前後的 MCU，2020 年的報價甚至可低於人民幣 10 元，但是目前報價仍落在人民幣 20 元前後，其常態價格只會更低。

常態價格指的是供需平衡、市場行情穩定時的價格。不過以目前情況來看，多數晶片價格仍高於疫情前水準，價格「暴跌暴漲」，反而成為另一種常態。

三星、戴爾 (DELL-US) 等廠商，從上半年以來都紛紛下調訂單，晶片採購也跟著受到影響。像是面板需求大減，而導致驅動 IC 存貨水準升高就是一例；另外像是顯卡價格，在挖礦需求驟減、大量顯卡流入中古市場的影響之下，去年一卡難求的盛況也已成了過眼雲煙。

但必須留意的是，並非所有的晶片價格都在回落，英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US)、邁威爾 (MRVL-US) 都在計畫調高部分晶片產品價格，在全球性通膨之中，有利於保障獲利表現。

此外，車用晶片的情況不同於消費電子，整體車用晶片的供應仍相當吃緊，而這也顯露出整體晶片市場在結構上的分化正不斷加劇。車用晶片大廠的英飛凌、意法半導體、恩智浦和德州儀器 (TXN-US) 等，短期內的供給量難有明顯提升。德國博世 (Bosch) 的內部人士也透露，車用和工業用晶片都面臨短缺問題，部分設備的交貨周期從 10 個月拉長到 14 個月，該公司內部生產也同受影響。