傳蘋果為擴大廣告收入 擬在多個自家APP置入廣告

科技媒體《CNET》報導，據傳美國蘋果公司 (AAPL-US) 為了增加廣告營收，下一步戰略是打算在自家 APP 的「Maps」、「Books」和「Podcast」內置入廣告，希望將該部門目前 40 億美元的年營收擴大至 100 億美元。

《彭博》記者 Mark Gurman 在一篇報導提到，蘋果公司的廣告平台副總裁 Todd Teresi 表示，希望將全年的廣告業務營收從目前的 40 億美元拉高到 100 億美元。Teresi 是在 2012 年的時候，從 Adobe 跳槽到蘋果。

Gurman 表示，如果把使用在蘋果「App Store」、方便使用者找到特定 APP 的搜尋廣告功能「Apple Search Ads」應用在其他 APP 上，蘋果公司的廣告收入有可能擴大到 100 億美元規模。Gurman 認為，蘋果很可能應用在自家的 Maps、Books 和 Podcast 等 APP。

另一方面，有跡象顯示許多的消費者都在猶豫是否該加入訂閱制服務，像是「Apple TV+」在未來也可能推出有廣告內容的低資費訂閱方案。而其他提供影音內容的同業對手「Netflix」和「Disney+」等，已經推出有廣告內容的低資費訂閱方案，蘋果公司有可能跟進。

蘋果在本會計年度 Q3 的服務營收達 196 億美元，產品營收為 634 億美元。

據《9to5Mac》今年 7 月報導，蘋果打算在 App Store 新增搜尋分頁，也有意在「Today」網頁及其他 APP 內擴大廣告欄位。

然而，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 向來強調該公司注重用戶隱私，也曾經高分貝批評臉書 (META-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 的網路廣告，未來蘋果是否也會走上同一條路值得觀察。