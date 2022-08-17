中租切入東協市場 目標3年內會員數衝250萬名

疫情炒熱先買後付商機，為穩固在國內的 BNPL(Buy Now, Pay Later) 龍頭地位，中租 - KY(5871-TW) 訂出目標，計畫在 2025 年達成 5 萬家合作場景、250 萬名會員，同時計畫切入泰國、菲律賓與柬埔寨等東協市場。

先買後付商機堪稱是近年新崛起的新興支付模式，包括來自新加坡的 Atome、日商 AFTEE 先後進軍台灣市場，本土企業中租則在 2018 年搭上先買後付趨勢，推出零卡分期，標榜免銀行帳戶、免綁信用卡就能透過線上徵審取得消費額度，鎖定「理財小白」的客群。

中租 - KY 今年 5 月將零卡分期命名為「zingala 銀角零卡」正式命名上路後，透過 AI 技術優化數位服務，滿足消費者小額支付、大額分期等需求。

中租控股董事長陳鳳龍說，「zingala 銀角零卡」在 3 個月內就已增加 15 萬名新會員，統計到今年 7 月底會員數已突破百萬名，目標希望能在 3 年內，也就是 2025 年達成 5 萬間合作店家、會員數可達 250 萬名。

陳鳳龍指出，「zingala 銀角零卡」的「中租 Coin」點數制度，回饋串連會員的消費日常，讓用戶便於特約商家消費抵用，推出一年多來，每位會員從平均 3.8 次的回購率，攀升到 6.2 次，預期到今年底前，業務動能至少可成長 3 成，達到會員數突破 110 萬人、合作店家 2 萬家的目標。

仲信資融資深副總經理陳瑞興指出，「zingala 銀角零卡」主要著力在三大面向：會員使用體驗全面升級、場景端布局更完整，以及打造實體及電商場域並進的 zingala 消費生活圈。

陳瑞興表示，「zingala 銀角零卡」以「導購」為核心的新形態商業模式，將過往分散在實體與電商的消費管道，整合到新版的官網與 App 中，縮短消費者的搜尋成本，打造一站購足的消費體驗。

根據中租統計，目前會員年齡平均落在 20-35 歲，消費場域包括開店平台、電商購物、流行精品、居家生活、學習課程、資訊科技等各類商品，根據 zingala 銀角零卡商戶回饋，近二年來結合「zingala 銀角零卡」的服務，有助整體的業績成長，促動客單價提升 2.5 倍。

另外，消費者選用「zingala 銀角零卡」占商戶端的金流比重最高有 30%，還有單一電商的單月使用零卡最高業績創下 2 億元的業績。