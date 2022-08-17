私募基金擬溢價33.64%收購泰昇-KY全部股權 預計年底下市

東協紙尿褲等婦嬰用品供應商泰昇 - KY(8480-TW) 今 (17) 日發布重大訊息指出，董事會決議通過與 NHTC Unison Holding Limited 及其子公司的合併案，NHTC Unison Holding Limited 將以每股 85 元收購泰昇 100% 股權，相對泰昇今天收盤價 63.6 元，約溢價 33.64% ，完成收購後泰昇將自台股下市。

泰昇預計 10 月 6 日召開股東臨時會，討論此一來自私募基金的股權收購案，依規劃時程，泰昇 - KY 將在 12 月 26 日下市。

泰昇指出，NHTC Unison Company Limited 的股權收購案合併完成後，泰昇公司作為存續公司，NHTC Unison Company Limited 作為消滅公司，泰昇將成為 NHTC Unison Holding Limite 100% 持股的子公司。

泰昇指出，NHTCUnison Holding Limited 是由 North Haven Thai Private Equity L.P. (NHTPE) 設立，NHTPE 為摩根士丹利亞洲私募股權基金（Morgan Stanley Private Equity Asia ，MSPE Asia）管理的私募股權基金之一，MSPEAsia 成立於 1993 年，是亞太地區領先的私募股權投資管理人之一。

泰昇的產品線涵蓋至嬰幼兒紙尿布 (褲)、成人紙尿褲、女性衛生棉及濕紙巾等產品，為亞洲個人衛生護理產品的領導製造商之一，產品外銷至東南亞、西非、南印度洋、澳洲、大洋洲及美洲超過 20 個國家。

泰昇集團營運總部座落於越南胡志明市，在當地設立生產基地及物流中心，合併案完成後均維持不變。

泰昇第一季稅後純益 4585 萬元，季減 39.47%，年減 49.36%，每股純益 1.17 元，第二季預估也不致出現虧損。泰昇在越南新建上游材料廠預計今年第四季完工投產，藉由向上游進行整合，可望有效控管成本提升獲利能力。