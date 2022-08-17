資料中心市場成長恐放緩 美晶片商烏雲罩頂

隨著後疫情時代的消費和企業重組需求漸漸消散，雲端和資料中心市場恐面臨成長放緩窘境，為美國晶片商帶來威脅。

大型科技公司表示，因高漲通膨為消費者帶來壓力，經濟學家陸續就經濟衰退展開辯論，廣告商也開始減少支出，投資人不禁擔憂，雲端和資料中心恐成為下一個遭受衝擊的市場。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 警告，廣告支出減少可能使 Facebook 和 Snapchat 等社群平台削減對資料中心的投資。

事實上，大型科技公司最新財報已浮現雲端業務成長放緩跡象。Alphabet(GOOGL-US) 的 Google Cloud 收入年增率下滑超過 8 個百分點，微軟 (MSFT-US) 的 Azure 營收年增率減少 6 個百分點，亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 下滑超過 3 個百分點。

此外，三家公司曾經透露，將把資料中心設備使用時間從 3 年拉長至 6 年，以節省開支。

研究顧問公司 Forrester Research 研究總監 Glenn O’Donnel 表示，若上述公司決定削減對資料中心的投資，影響甚至將擴及英特爾 (INTC-US) 和 AMD(AMD-US) 等晶片商。

最新財報顯示，英特爾資料中心和人工智慧業務營收在 Q2 下滑 16% 至 46 億美元，且較華爾街預估低了將近 20 億美元，加劇市場對於資料中心前景的擔憂。美光上周也警告，資料中心前景比原先料想更糟，除了 PC 和智慧手機之外，雲端市場也將面臨阻力。

美光商務長 Sumit Sadana 向路透表示，問題不只是雲端市場成長放緩而已，部分晶片短缺對伺服器生產造成影響，導致其他晶片庫存越積越多。

O’Donnell 表示，不只半導體領域，他在整個科技產業都有觀察到這項問題，有客戶透露會削減部分投資，這方面可從戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US) 等公司財報一探究竟。