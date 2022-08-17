美光竊密案 聯電確定判罰2000萬、3主管發回更審

記憶體大廠美光 (MU-US) 控告晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 竊取營業秘密案，聯電去年 11 月與美光達成和解、全球撤案，最高法院今 (17) 日撤銷台灣美光 2 名前主管、1 名聯電前主管緩刑與無罪判決，發回更審，聯電則因二審判賠 2000 萬元並宣告緩刑 2 年，檢方未上訴而定讞。

智慧財產及商業法院二審先前判台灣美光前主管何建廷、王永銘各 1 年、6 月徒刑並宣告緩刑，聯電協理戎樂天則是無罪及公訴不受理，但在檢方上訴下，最高法院今日撤銷 3 人判決，發回更審。

美光 2017 年 2 月在台提告聯電協助中國福建晉華竊取美光 DRAM 製程，原因是美光跳槽到聯電的 3 名員工竊取美光機密資料，這些機密後來又轉移給晉華。同年 12 月，美光又在美國加州對聯電及晉華提訟，控告侵害美光的 DRAM 秘密；聯電也在 2018 年初於中國控告美光侵權。

而後美國司法部起訴福建晉華與聯電共謀盜竊美光商業機密，聯電則於 2020 年 10 月與司法部達成和解，承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府 6000 萬美元罰金，並在 3 年自主管理緩刑期間內與司法部合作。

經過多年纏訟，聯電與美光去年 11 月宣布達成全球和解協議，雙方將各自撤回向對方提出的訴訟，同時聯電將向美光一次支付金額保密和解金，雙方共創商業合作機會。