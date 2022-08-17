國泰證8月投資氣象 看好三大市場和美元

國泰證券今 (17) 日發布 8 月投資氣象，對美國、中國、日本市場和美元抱持正向看法，並指出，債券市場在升息環境下相較股市有優勢，投資人不妨多加關注債優於股的投資策略。

國泰證說明，各國在升息、能源危機和極端氣候等各種因素影響下，呈現不同的市場樣貌，例如，夏日帶動消費商機使美國需求回升，而日本持續實施殖利率曲線控制，使日圓兌美元處於相對低點，藉此創造出口，中國則是在疫情解封後逐漸復工，搭配刺激經濟政策，經濟逐漸回溫。

反觀歐洲，受熱浪侵襲，導致森林大火延燒，而新興亞洲受美元升值衝擊導致資金外流，則持較中立看法，至於位於俄烏戰爭熱區的新興歐洲，更以保守看待。

另一方面，國泰證提到，據研究機構數據，截至 7 月底主要債市資金狀況改善，投資等級債、新興市場債等淨流出資金較為減緩，而非投資等級債由淨流出轉為淨流入 15.8 億美元，整體債券市場資金動能由弱轉強，建議可留意美國債券市場的投資等級債券指數，殖利率近期來到 10 年高點，購買債券可望帶來高利息收入。

若以全球股市來看，氣候變遷，導致極端天氣變本加厲，未來各國可望紛紛往減少碳排和加速清潔能源產業發展，建議投資人可多關注太陽能和風力發電等以減碳為主的能源產業，較具發展空間。