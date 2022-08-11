103萬股民注意！國泰投信三檔ETF配息出爐 00878規模突破900億元

103萬股民注意！國泰投信三檔ETF配息出爐 00878規模突破900億元。(鉅亨網資料照)
103萬股民注意！國泰投信三檔ETF配息出爐 00878規模突破900億元。(鉅亨網資料照)

國泰投信旗下三檔「息收聯盟」ETF 除息倒數，牽動 103 萬股民的心，國泰投信今 (11) 日公告每單位實際配發金額，其中受益人數近 60 萬人的國泰永續高股息 ETF (00878-TW)，總規模已突破 900 億大關，國泰投信表示，三檔 ETF 將於 8 月 16 日除息，投資人最晚只要在 8 月 15 日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰投信表示，國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 將配 0.28 元現金股利；國泰股利精選 30 ETF(00701-TW) 擬配 0.25 元現金股利；國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 則配發 0.26 元現金股利。

根據臺灣集中保管結算所資料顯示，截至 8/5，00878 受益人數為 59.5 萬人；00701 受益人數為 6.32 萬人；00881 受益人數為 37.7 萬人，預計總共有超過 103 萬人有機會領到這筆股利「年中獎金」。

而根據 Bloomberg 資料顯示，截至 8/5，00878 總規模已突破 900 億大關，達近新台幣 906 億元，顯示結合永續與高股息的投資邏輯，深獲投資人青睞!

國泰投信指出，近年「存股領息」的風潮盛行，但投資人買入 ETF 參與領息時，應留意 ETF 與個股及一般共同基金的差異。因為 ETF 為集中市場交易工具，投資人取得 ETF 的成本為「市價」，但 ETF 同時也是一檔基金，也具有代表其一籃子成分股真實價值的「淨值」，當 ETF 的市價大幅超過淨值時，就表示有「溢價」的情況。而在有大幅溢價的情況買入 ETF 時，很可能將承擔市價回落到淨值的風險，造成還未領息，就有賠上溢價損失的情況。

國泰投信進一步強調，故投資人應留意在買進 ETF 時，應留意其過往是否常有高溢價的紀錄，建議挑選具有足夠流動性及成交量的 ETF，並且密切關注發行公司官網提供的即時淨值與 ETF 折溢價資訊，避開買在高溢價的風險，維護自身投資權益。

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