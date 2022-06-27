〈國泰金看經濟〉台股看跌 程淑芬選股「趨吉避凶」教戰

國泰金 (2882-TW) 認為，若持續再升息，資金勢必會撤出台股，此時選股策略將是重要課題，投資長程淑芬今日分享選股策略表示，大型成份股跌得很深，有些中小型股績優股也遭錯殺，本益比、淨值比已到相對合理便宜的位置，但大型股未必好，要選有基本面及本益比支撐，投資人選對個股，在未來兩年獲利可期。

國泰金今 (27) 日舉行第二季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰金台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，受累於高通膨壓力，且擔憂主要央行將加速收緊貨幣政策，金融市場劇烈震盪，美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數持續陷入緊縮。

徐之強進一步指出，6 月時 10 年期美國公債殖利率上升到 3.5%，若下半年美國聯準會仍是持續升息，年底 10 年期公債利率可能會飆到 4%，台股殖利率雖有 4.2%，但還要看風險溢價，屆時資金勢必會撤出台股。

談到台股投資，程淑芬表示，在股市回檔過程中，投資人就要趁勢「賺用功的錢」，也就是要用功研究未來二年基本面都好、有價值的公司，慎選遭錯殺的中小型超跌價值股，可能比賭大盤趨勢要來得好，但需避開景氣循環股。而 ETF 過去十年都是非常興盛，但過去「大就是好」的觀念不一定對，需有好的基本面跟本益比來支撐。