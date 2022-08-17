威宏-KY上半年純益年增逾17倍 EPS 4.67元

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 訂單動能強勁，並加速建置海外生產線，威宏 - KY 擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資，今 (17) 日完成募集，合計募 3.17 億元，主要用於償還銀行借款；威宏 - KY 並公布 2022 年上半年財報，稅後純益 2.8 億元，年增 17.38 倍，每股純益達 4.67 元。

威宏 - KY 此一在台上市以來首次發債籌資，轉換價 65 元，將在 8 月 19 日上櫃掛牌交易。

威宏 - KY 第二季已進入傳統旺季，在運動、輕奢兩大事業訂單湧入之下，單季營收 23.71 億元創新高，毛利率 21.31%，季增 4.66 個百分點，年增 4.78 個百分點，單季稅後純益 2.15 億元，季增 2.32 倍，年增 2.58 倍，每股純益 3.59 元。

威宏 - KY 上半年營收 40.88 億元，毛利率 19.35%，年增 6.18 個百分點，上半年稅後純益 2.8 億元，年增 17.38 倍，每股純益達 4.67 元。

威宏 - KY 第二季業績走高，主要隨著各國陸續解封，威宏 - KY 客戶也加大採購量。

生產佈局方面，威宏 - KY 旗下包括中國、越南、泰國、柬埔寨等國，今年已擺脫疫情停工陰霾，終端需求包括運動、輕奢兩大需求持續成長，今年起歐美等國陸續放寬國境管制，推升商務與行李箱消費力道，威宏主力客戶包括 NIKE、TUMI、KIPLING、AWAY 等拉貨動能強勁。

為因應量大且持續不間斷訂單，威宏 - KY 積極擴張產能，柬埔寨是今年 2 月新承租的廠房，廠區規模 3.5 萬平方米，初期規劃 30 條產線，搭配新舊廠產能可同時支應運動與輕奢精品包袋，第二季開始貢獻營收。

越南德御自去年越南疫情停工後逐漸恢復，上半年回復到 40 條產線以上，兩地擴產動作，將足以供應今年威宏在手訂單。