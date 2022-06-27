〈國泰金看經濟〉預估加速升息可能性低 經濟後市受六大因素牽動

由於通膨壓力偏高且主要央行加速緊縮，下半年全球景氣趨勢向下，但國泰金 (2882-TW) 預期，我央行將維持此一升息步調，加速升息可能性較低；影響後市的經濟成長與金融情勢的主要要看疫情等 6 大因素。

國泰金今天舉行第二季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰金台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，儘管高通膨與 Fed 等主要央行加速升息，可能為全球經濟前景帶來負面衝擊，惟展望第三季，隨疫苗施打持續普及與本土疫情逐漸降溫，民間消費動能有望轉強，預估第三季經濟氣候將回升至「晴」、「朗」之間，出現機率在 40% 以上：

徐之強進一步指出，台灣央行於 3 月升息 1 碼後，6 月轉為升息半碼並搭配存準率調整，主要因服務業受疫情衝擊且利率已處於較高水準。

談到影響 2022 年後市的經濟成長與金融情勢的主要因素，徐之強點出要看六大面向，分別為：(1) COVID-19 變種病毒風險、中國本土疫情再起使官方再度大規模封城、疫苗與口服藥物更加普及；(2) 美中貿易戰引發全球供應鏈調整，加上俄烏衝突及供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性。

(3) 主要國家央行為因應高通膨風險，加速收緊貨幣政策；(4) 國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性；(5) 新變種病毒擴散延遲疫情緩和時點，持續影響服務業復甦；(6) 5G、HPC、車用電子等新興科技應用有利半導體需求，緩和筆電等終端需求轉弱。