國泰世華攜手長榮海運承作18億元綠色定存 創單一企業最高金額紀錄

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行積極搶攻綠色金融，今 (11) 日宣布攜手國內第一大、全球第六大航運商 - 長榮海運 (2603-TW) 承作達 6000 萬美元 (約新台幣 18 億元) 的綠色定期存款，創單一企業最高金額紀錄。

所謂綠色定期存款是希望以金融商品鼓勵企業重視 ESG 議題，國泰世華銀行表示，長榮海運所投入的資金，將做為國泰世華綠色授信項目的資金來源之一，協力合作為永續發展貢獻心力。

長榮海運表示，國泰世華銀行為該公司長期合作夥伴，此次該銀行推出綠色定存專案，正好符合我們一貫的環保理念，除了致力於打造低碳的綠色航運服務之外，更積極參與綠色金融，希望藉此支持更多友善環境的投資方案，為整體供應鏈的永續發展盡一份心力。

國泰世華表示，與長榮海運合作已久，除基本金融業務往來，長榮海運亦參與國泰世華「環球貿易共享區塊鏈」試驗計畫，藉由航運數據介接，簡化貨運單據資訊取得以順暢交易流程；同時，國泰世華亦為長榮 ShipmentLink 平台合作夥伴，透過海運提單資訊，提供長榮客戶便利辦理貿融業務動撥。此次國泰世華承作長榮海運 6000 萬美元綠色定存，顯示雙方在 ESG 永續議題上有廣

泛共識，未來雙方將持續尋求深化彼此業務合作的機會，在投、融資等金融領域，持續以推動永續綠色創新作為的目標邁進。

長榮海運長期致力環境永續，屢獲外界肯定，2021 年入選《Inbound Logistics》雜誌「綠色供應鏈夥伴獎」 (G75)，並榮獲 MSCI ESG 領先指標「A」級評比，亦是國內海運業參與國際碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 的先驅，更超前法規要求時程，於日前完成全球營運船隊、國內所屬辦公大樓及貨櫃集散場之溫室氣體盤查，通過「英國標準協會」(BSI) 查驗，取得「國際標準組織」ISO14064-1:2018 及「溫室氣體盤查議定書」(GHG Protocol) 雙認證。

另在企業永續經營發展策略中，長榮海運秉持「綠色管理」為經營理念，以「綠色地球的守護者」自我期許，善用企業本身專業的造船設計人才，研議「最佳化船型」，達到船舶裝載最具經濟效益及節能目標之成效；此外，長榮海運落實環境友善自主管理並設有嚴格作業標準與流程、提倡船舶減速航行、永續採購等各項議題，並針對貨櫃塗裝生產線改採水性塗料，降低揮發性有機物排放。長榮海運以具體的行動，攜手利害關係人共同呼應環境保護，永續經營。