TDK看好電動車需求 將蓋新廠增產MLCC

日本電子大廠 TDK 周二 (10 日) 表示，由於電動車和先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等，對於多層陶瓷電容器 (MLCC) 的需求正快速增加，該公司將投資約 500 億日圓蓋新廠房，以提升 MLCC 的產能。預計到了 2024 年底，生產能力將達到目前的 2 倍左右。

根據 TDK 周二發出的新聞稿，該公司為強化 MLCC 生產，決定在日本岩手縣的北上工廠蓋新廠房，將於 2023 年 3 月動工，預計 2024 年 6 月完工。

該公司表示，目前由於電動車的普及，加上自動駕駛技術和 ADAS 等駕駛輔助技術的發展、使得汽車走向多機能化，各式電子控制單元 (ECU) 的電能消耗增加並走向高電壓化，車輛上頭使用的電子設備和電子零件都有增加趨勢，電子零件的可靠性也大大影響車輛的信賴性。

根據英國調查公司 LMC Automotive，估計 2030 年的全球電動車銷售台數將達到 3544 萬輛，約是 2021 年的 7.6 倍；而每輛電動車平均搭載的電子零件約 1 萬個，是汽油車的 2 倍左右，可預料電子零件需求將出現急遽增加。

另外在今年 3 月，MLCC 全球市佔第一的日本村田製作所宣布，將斥資約 120 億日圓在日本國內蓋新廠房，於 2022 年 3 月動工，預計 2023 年 4 月完工。