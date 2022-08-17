紐國央行第四度升息2碼 升抵七年高峰

紐西蘭央行連續第四度升息 2 碼，升抵七年高峰，凸顯該央行在全球貨幣緊縮周期中領先一步的鷹派地位。

紐國央行貨幣政策委員會周三（17 日）將官方現金利率（OCR）上調至 3%，升抵七年高點，符合經濟學家預期。央行並預估到年底利率升至 3.69%，並於明年第 2 季攀抵 4.1% 高峰，步伐比原先預估更快，利率也更高。

紐國央行說：「委員會成員一致認為，繼續緊縮貨幣條件，以保持物價穩定，並最大程度促進就業，仍是合適之舉。核心消費者物價仍太高，勞動力資源仍不足。」

目前紐國通膨率為 7.3%，為 32 年來最大升幅。央行預測到年底通膨將放緩至 5.8%，明年底進一步回落至 3.8%，且要到 2024 年年中才會回到 1%-3% 目標區間的中點。

在過去 10 個月，紐國央行共升息 2.75 個百分點，為 30 多年前設立通膨目標以來最激進緊縮周期。

野村控股資深經濟學家 Andrew Ticehurst 說：「今天紐國央行的溝通非常強硬，許多市場參與者似乎一直在尋找潛在鴿派支撐點，因此不得不做出調整。」

紐國央行的風險在於，剎車力道過猛，衝擊房市和消費者支出，進而阻礙經濟成長。高盛預計未來 12 個月紐國經濟陷入衰退的機率為 30%-35%。

對此，紐國央行總裁 Adrian Orr 周三表示，雖然經濟成長會放緩，但他認為經濟不會陷入衰退。