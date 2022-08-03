〈財報〉咖啡不能少！星巴克Q3業績亮眼 晨間咖啡業績復甦

星巴克 (SBUX-US) 周二 (2 日) 盤後公布，受益於美國消費者冷飲需求提振，2022 會計年度第三季獲利和營收均高於預期，盤後上漲 1.47%。

有別於業界說法，星巴克臨時執行長舒茲 (Howard Schultz) 表示，顧客並未因為通膨上升而減少交易或支出，他歸功星巴克的定價能力和顧客忠誠度，才能抵抗業界趨勢。

麥當勞、Chipotle Mexican Grill 等餐飲公司先前表示，由於油價和雜貨售價上漲，令消費者更撙節支出，已發現低收入消費者減少到餐廳用餐的次數，或單次消費金額下降。

第三財季 (7/3 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

調整後 EPS：84 美分 vs. 75 美分

淨營收：年增 9% 至 81.5 億美元 vs.81.1 億美元

純益：9.129 億美元或每股 79 美分

星巴克表示，第三季純益 9.129 億美元，低於去年同期的 11.5 億美元 (即每股 97 美分)，係因通膨和咖啡師薪資調漲，影響第三財季的利潤率。

星巴克表示，全球同店銷售成長 3%，主要歸功美國地區的強勁推動。

星巴克大本營美國市場的同店銷售年增 9%，主因是平均訂單總額增加，以及客流量增加 1%。該公司表示，隨著消費者恢復疫情前的日常生活，早晨銷售業績正在復甦，這是星巴克總營收額半數的來源。

星巴克也指出，冰濃縮咖啡相當受歡迎，冷飲佔第三財季美國銷售額的 3/4。Schultz 表示，與熱飲相比，顧客更可能在冷飲中添加糖漿和牛奶等，從而提高整體飲料價格，且 Z 世代顧客 (星巴克的主力客群) 更愛冷飲。

美國以外市場，因受中國需求驟降的拖累，同店銷售下降 18%。星巴克表示，防疫限制衝擊其第二大市場中國第三財季 2/3 的銷售，因此中國同店銷售大降 44%，且目前中國門市仍見零星短暫關閉。

星巴克上一季撤回對 2022 財年的預期，理由是中國新冠肺炎疫情帶來不確定性，第三財季亦未公布新的財測。

星巴克第三財季全球開設 318 家新門市，使全球門市總量達 34948 家。

星巴克計劃 9 月 13 日在西雅圖舉行投資者日，屆時將宣布更多未來營運策略。