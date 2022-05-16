星巴克：想墮胎或確認性別的員工可報銷差旅費

星巴克 (SBUX-US) 周一 (16 日) 表示，該公司將開始為尋求墮胎或性別確認手術的員工支付符合條件的差旅費。

在美國最高法院草案洩露後，這家咖啡連鎖店跟進亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Salesforce (CRM-US)，為員工提供與墮胎相關的差旅費用。

最高法院的草案將推翻 Roe v. Wade 案，這是 1973 年具有里程碑意義的裁決，確保女性墮胎權程序。其他大公司如沃爾瑪 (WMT-US) 和迪士尼 (DIS-US) 等，絕大多數選擇對草案意見保持沉默。

星巴克以自由派而聞名，比如聲援同性婚姻和雇用難民，並延伸到跨性別權利。自 2012 年以來，其健康保險涵蓋了性別變更手術以及自 2018 年以來更廣泛的性別確認程序，例如頭髮移植或乳房縮小手術。

根據 NBC 報導，截至 3 月中旬，各州立法機構已提出 154 項反跨性別法案，以限制獲得醫療保健、體育、浴室和教育的機會。

參加星巴克保險計畫並尋求墮胎或性別確認手術的員工如果在離家 100 英里範圍內無法提供這些服務，則將有資格報銷旅行費用。該福利還將擴展到參加星巴克醫療保健的任何家屬。

星巴克的一位代表表示，該公司仍在研究更多細節，例如福利何時生效。該公司在美國擁有 240,000 名員工。